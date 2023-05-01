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Ракетна атака на Павлоград: рятувальники повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Павлоград: рятувальники повідомили деталі
фото: пресслужба ДСНС

У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти

Унаслідок обстрілу Павлоградського району на Дніпропетровищні було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів. У Вербківській територіальній громаді пошкоджено 40 приватних житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обстеження населених пунктів триває. Загалом у Павлоградському районі, попередньо, травмовано 34 особи, з них п’ятеро дітей.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

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Теги: Дніпропетровщина обстріл рятувальники пожежа

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