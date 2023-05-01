Ракетна атака на Павлоград: рятувальники повідомили деталі

У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти

Унаслідок обстрілу Павлоградського району на Дніпропетровищні було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів. У Вербківській територіальній громаді пошкоджено 40 приватних житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обстеження населених пунктів триває. Загалом у Павлоградському районі, попередньо, травмовано 34 особи, з них п’ятеро дітей.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.