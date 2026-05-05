Україна діятиме дзеркально. Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки

Максим Бурич
Зеленський: Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів
Зеленський розповів про удар по енергетиці та загибель рятувальників під час нічної атаки росіян

Російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши тактику «подвійного удару» проти працівників ДСНС. Найбільш трагічні наслідки зафіксовано на Полтавщині, де окупанти вбили Героїв-рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

На Полтавщині ворог атакував енергетичний об’єкт. Коли на місце прибули вогнеборці для ліквідації пожежі, росіяни завдали повторного ракетного удару. В результаті атаки загинуло четверо людей, серед яких двоє співробітників ДСНС.

Президент назвав імена загиблих рятувальників – це Віктор Кузьменко, Герой України, який пройшов понад 50 ліквідацій обстрілів, та Дмитро Скриль, який присвятив службі понад 20 років.

Кількість поранених у регіоні обчислюється десятками.

Головною ціллю ворога цієї ночі стала українська енергетика. Наслідки атак зафіксовані у кількох областях. На Харківщині одна людина загинула, четверо отримали поранення. На Дніпропетровщині атаковано об’єкти критичної інфраструктури, троє поранених. У Павлограді через пошкодження ліній електропередач тисячі родин залишилися без світла.

Київщина та Запоріжжя –  зафіксовано прильоти по об'єктах енергетики, на Київщині травмовано трьох людей.

Володимир Зеленський звернув увагу на кричущий цинізм російського керівництва, яке намагається просити про «тишу» для власних пропагандистських святкувань, водночас посилюючи терор проти мирного населення.

«Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально», – наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. 

