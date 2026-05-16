Зеленський відзначив державними нагородами України військових Cил безпеки і оборони

Зеленський: Дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях, усім, хто працює в оборонній промисловості й забезпечує Україні силу

Зеленський: «П’ятий рік ми стоїмо проти більшого ворога»

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Сил безпеки і оборони України, завдяки яким держава продовжує триматися та захищати свою незалежність. Глава держави наголосив на незламності українського народу у боротьбі проти агресора та передав ордени родинам полеглих Героїв, які були нагороджені посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

У своєму виступі Володимир Зеленський підкреслив, що стійкість України є результатом щоденної сміливості, відданості та сили її захисників і захисниць.

«Україна тримається завдяки тим, хто своєю сміливістю, відданістю та силою забезпечують нам можливість бути – бути собою, бути Україною. П’ятий рік ми стоїмо проти ворога, який більше, ніж ми, але який не досягає того, чого хоче. І завдяки нашим людям, завдяки нашій українській налаштованості захиститись ми обовʼязково зупинимо Росію та гарантуємо безпеку для нашої держави й людей», – заявив президент.

Під час церемонії глава держави вручив високі державні нагороди військовим, які проявили виняткову мужність на полі бою. Особливо емоційною частиною заходу стала передача орденів родинам загиблих захисників. Президент висловив співчуття близьким полеглих воїнів та закликав завжди пам’ятати про ту найвищу ціну, яку Герої віддали за свободу України.

«Відзначив державними нагородами України тих людей, завдяки яким тримається все: Українська держава, українська незалежність, українське майбутнє – військових Cил безпеки і оборони України. І передав ордени родинам загиблих, яких нагороджено посмертно», – зазначив Зеленський.

Президент окремо подякував усім, хто зараз перебуває безпосередньо на бойових постах, виконує складні завдання на передовій, а також тим, хто працює в тилу – в українській оборонній промисловості, забезпечуючи армію необхідною зброєю та технікою.

«Дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях, усім, хто працює в оборонній промисловості й забезпечує Україні силу. І хай буде світлою пам’ять усіх українців і українок, усіх наших героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну та незалежність», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари. За його словами, він погодив деякі формати відповідей.