Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки
Унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

На цей час відомо про девʼятьох постраждалих

Уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано девʼятьох людей, кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу зафіксовано кілька пожеж:

  • горіли балкони на четвертих поверхах житлового будинку (100 кв. м);
  • займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв. м);
  • пожежа покрівлі багатоповерхового будинку – ліквідована.
Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки фото 1
Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки фото 2
Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки фото 3
Рятувальники ліквідують пожежі, спричинені ворожими ударами по місту
Рятувальники ліквідують пожежі, спричинені ворожими ударами по місту
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. На місцях ударів працюють усі екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали п'ять жінок. Наймолодшій з яких 21 рік, а найстаршій – 62 роки. В них зафіксовані осколкові поранення та отруєння чадним газом. Всім їм надають необхідну меддопомогу.

За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя ДСНС обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Приколотному
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка
25 вересня, 08:11
Унаслідок ударів є знеструмлення на чотирьох дільницях «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
25 вересня, 08:36
РФ атакувала найбільший ринок Східної Європи
Росіяни вдарили по харківському ринку «Барабашово»: з'явились фото наслідків
1 жовтня, 04:58
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
3 жовтня, 21:53
На місці надзвичайної події вже працюють рятувальники
Росія прицільно вдарила по пасажирському потягу Шостка-Київ, є постраждалі
4 жовтня, 12:18
Ворог атакував Запорізький район
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
8 жовтня, 23:28
У лікарні 11 жовтня помер Віталій Константинов
На Львівщині у лікарні помер п’ятий член сім’ї, будинок якої зруйнувала російська ракета 5 жовтня
12 жовтня, 11:06
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46
Загиблий семирічний Макар Дороша
Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками
10 жовтня, 13:49

Події в Україні

У декількох областях запроваджено графіки аварійних відключень світла
У декількох областях запроваджено графіки аварійних відключень світла
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго
Росія вдарила по нафтогазових об’єктах на Полтавщині
Росія вдарила по нафтогазових об’єктах на Полтавщині
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки
Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua