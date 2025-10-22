Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки

На цей час відомо про девʼятьох постраждалих

Уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано девʼятьох людей, кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу зафіксовано кілька пожеж:

горіли балкони на четвертих поверхах житлового будинку (100 кв. м);

займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв. м);

пожежа покрівлі багатоповерхового будинку – ліквідована.

Рятувальники ліквідують пожежі, спричинені ворожими ударами по місту фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. На місцях ударів працюють усі екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали п'ять жінок. Наймолодшій з яких 21 рік, а найстаршій – 62 роки. В них зафіксовані осколкові поранення та отруєння чадним газом. Всім їм надають необхідну меддопомогу.

За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.