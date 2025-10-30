Запоріжжя: Російські снаряди влучили у гуртожиток, зруйновано кілька поверхів

Для забезпечення безпеки та підтримки мешканців, оперативно розгортаються Пункти незламності

Цієї ночі Запоріжжя зазнало обстрілу з боку російських військ. Внаслідок атаки були пошкоджені обʼєкти інфраструктури, а також зафіксовані руйнування в гуртожитку, де знищено кілька поверхів. Крім того, виникли пожежі у житловій забудові. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, хоча обставини уточнюються. Пошкоджені також інші обʼєкти інфраструктури, а також окремі житлові будинки.

фото: Запорізька ОВА

Для забезпечення безпеки та підтримки мешканців, оперативно розгортаються Пункти незламності. Місця їх розташування залишаються конфіденційними з міркувань безпеки, але мешканці можуть отримати точну інформацію у працівників міськради.

фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, увечері, 29 жовтня, російські терористи атакували Запорізький район. Під ударом опинилась Біленьківська громада.

Федоров повідомив, що наслідки ворожого обстрілу встановлюються. Наразі не повідомлялось з якої зброї окупанти вдарили по населеному пункту. За попередньою інформацію, минулося без постраждалих.