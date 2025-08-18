У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА

Медики борются за життя людини, яку екстрені служби витягли з провалля у Запоріжжі

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста, пише «Главком» з посиланням на главу ОВА Івана Федорова.

З провалля, утвореного вибухом, повідомив він, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Наразі медики борються за її життя.

У поліції додали, що дві російські ракети, попередньо, «Іскандер», поцілили по торгівельному ряду та об’єкту критичної інфраструктури. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 17 громадян.

У результаті влучань зайнялися зупинка громадського транспорту та магазини, пошкоджено маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував атаку: «Запоріжжя. Також удар балістикою росіян по нашому місту. Саме тому Путін і не хоче припиняти вогонь – йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання».

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, окупанти атакували Запоріжжя балістикою. Через удар виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі.

Також російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами». Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Харкові зросла до 20, а загиблих до п'яти.

Окрім того російська терористична армія уночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок чого виникли пожежі.