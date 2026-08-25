Удар по Запоріжжю: поранено людей, спалахнула пожежа на автостоянці (фото)

Через російську атаку знищені та пошкоджені автівки

Сьогодні, 25 серпня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Через удар російського безпілотника виникла пожежа на автостоянці. Знищені та пошкоджені автівки», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, внаслідок атаки поранень дістали сім людей – їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російські війська у вівторок, 25 серпня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Донеччини. У період з 10:33 до 10:40 під ворожий приціл потрапила житлова забудова міста Краматорськ. Деякі з випущених засобів ураження поцілили безпосередньо по багатоквартирних будинках.

Також Чернігів та область вдень 25 серпня опинилися під масованою атакою російських ударних безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, а внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об'єкт.