Іран відмовився від нових переговорів зі США: що заявили у Тегерані

Після рішення Дональда Трампа призупинити авіаудари Тегеран заявив, що не просив Вашингтон про відновлення переговорів

Іран заявив, що не звертався до США із проханням відновити переговори і наполягає, що контролює Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Reuters.

Заяви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп зупинив двотижневу кампанію авіаударів. За даними агентства, Тегеран також пообіцяв припинити власні атаки на період американської паузи.

Як повідомили Reuters американський чиновник і низка ЗМІ США, Білий дім ухвалив рішення після оцінки військового командування: список цілей майже вичерпано. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, за даними агентства, попередив про скорочення запасів боєприпасів для систем ППО.

На тлі припинення ударів ціни на нафту різко знизилися: Brent у понеділок впала більш ніж на 8% – нижче $89 за барель.

Офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що контакти зі США тривають через посередників, але інформація про нібито прохання Тегерана про переговори не відповідає дійсності. «Повідомлення про те, що Іран просив про переговори зі США, є сфабрикованими. Цього немає в нашій ДНК», – сказав він.

Водночас Іран не відмовляється від дипломатичних механізмів. Тегеран також заявив, що країна й надалі контролює Ормузьку протоку. Державні ЗМІ Ірану з посиланням на інформоване джерело повідомили, що вранці у понеділок шість суден намагалися пройти протоку без дозволу й були розгорнуті, одне з них потрапило в аварію. За словами джерела, рух має здійснюватися лише маршрутом, визначеним Іраном.

За даними Reuters, США та Іран по-різному трактують положення меморандуму щодо Ормузької протоки: Вашингтон вважає, що документ гарантує свободу судноплавства, тоді як Тегеран наполягає на праві контролювати транзит. Агентство також зазначає, що Іран прагне закріпити свою позицію в окремій угоді з Оманом, минулими вихідними до Тегерана прибула високопоставлена делегація цієї країни, а в МЗС Ірану заявили про успішні перемовини.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп призупинив підготовлену військову операцію проти Ірану, за даними The Wall Street Journal, серед причин – скорочення запасів ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для ППО, що стало аргументом проти подальшої ескалації.