Росія атакувала Суми та Запоріжжя: є загибла, спалахнули пожежі

Обидва удари стали черговими в довгій серії нічних атак на прикордонні та фронтові регіони

Григоров: у Сумах через авіаудар по Ковпаківському району загинула людина

Уночі на 4 серпня російські війська завдали ударів одразу по двох областях України – Сумській та Запорізькій. У Сумах керовані авіабомби влучили по приватному сектору, загинула людина, є постраждалі. У Запоріжжі внаслідок атаки на промисловий об'єкт спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ситуація в Сумах

Росіяни вкотре завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Влучання зафіксували одразу на трьох локаціях у Ковпаківському районі міста – під атаку потрапили приватний сектор і об'єкти інфраструктури.

«На жаль, на цю мить відомо про одну загиблу людину. Також є постраждалі», – повідомив Григоров.

За його словами, усі наслідки атаки наразі уточнюються, а загроза повторних ударів по місту зберігається.

Ситуація в Запоріжжі

Тієї ж ночі під ударом опинилося й Запоріжжя. Ворог атакував промисловий об'єкт в обласному центрі, унаслідок чого виникла пожежа.

«Внаслідок ворожого удару по промисловому об'єкту сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих», – зазначив Федоров.

Обидва удари стали черговими в довгій серії нічних атак на прикордонні та фронтові регіони – 1623-й день повномасштабної війни Росії проти України знову минув під повітряними тривогами в кількох областях одночасно.

Нагадаємо, 17 липня керовані авіабомби вже пошкоджували центр Сум – тоді дісталося театру імені Щепкіна та обласній науковій бібліотеці, постраждалих на щастя не було.

До слова, 2 серпня росіяни вже завдавали удару по житлових будинках Запоріжжя керованими авіабомбами – тоді загинули люди, десятки отримали поранення.