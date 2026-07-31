Що дійсно треба класти в тривожну валізку: поради від тих, хто пережив пряме влучання ракети в будинок

Свисток, ліхтарик та воду варто мати у тривожній валізці на випадок обстрілу

Тривожні валізки, які українці збирали на початку повномасштабного вторгнення, нині потрібні для інших цілей. Медійниця Світлана Чепуренко, яка 6 липня пережила влучання ракети у власний будинок у Києві, поділилися досвідом та розповіла, що завжди варто мати під рукою. Про це пише «Главком» із посиланням на спільний допис Світлани Чепуренко та журналістки Катерини Федорченко.

Так, за словами киянки, більшість речей із тривожної валізки під час влучання у будинок не потрібні. Проте деякі речі можуть стати у пригоді та навіть допомогти.

Респіратор та ліхтарик

У тривожній валізці варто мати якісний респіратор із фільтром. Він допоможе захистити легені від шкідливих випарів ракетного палива, пороху, чадного газу, пилу, продуктів горіння пластику тощо. «Я ще три дні відчувала сильний тиск у легенях і, вибачте, мала чорні шмарклі. Горло все ще дере, вже три тижні. Респіратор не захистить на 100%, але полегшить дихання», – розповіла Світлана Чепуренко

Також варто мати під рукою ліхтарик. Він допоможе зорієнтуватися, коли увесь простір заповнить дим.

Свисток

Звичайний свисток може допомогти врятувати життя. Зокрема, завдяки ньому постраждалих з-під завалів можуть почути рятувальники, швидше їх знайти та дістати.

«Нашій сусідці, від квартири якої лишилася лише діра, пощастило мати під рукою металевий ковш у ванній, де вона ховалася. Вона била ним із усіх сил. Це врятувало їй життя, бо рятувальники одразу почули», – пригадала киянка.

фото: Svitlana Chepurenko/Facebook

Ліки та вода

Організм по-різному реагує на стрес, тож до тривожної валізки варто покласти ліки першої необхідності. «У мене це шлунок. Мене скрутило так, що думала, сконаю. Ледве дочекалася кінця тривоги, щоб отримати у лікарів швидкої Но-шпу. У вас це може бути тиск, серце, защемлення нерва тощо. Підготуйтеся», – зауважила українка.

До того ж до валізки потрібно обов'язково покласти воду. «Навіть якщо не хочеться пити. Пийте самі, давайте пити оточуючим. Треба якнайшвидше виводити токсини», – зазначила Чепуренко. До списку речей у тривожній валізці можна додати вологі серветки.

Одяг та взуття

Аби захистити ноги від ушкоджень на випадок прильоту у будинок, Світлана Чепуренко радить поставити біля дверей гумове взуття із закритою ступнею та товстою підошвою. Також у валізу можна покласти одяг, оскільки після влучання в будинок, навіть якщо він або квартира вціліють, потрапити додому вийде не скоро.

Записник з контактами

Корисним може виявитися невеликий записник із контактами рідних та близьких. «Поміж документів у валізці – звичайний блокнот із записами контактів та імен. Пам'ять на стресі відшибає. А блокнот можна просто дати в руки рятувальникам чи медикам», – додала медійниця.

фото: Svitlana Chepurenko/Facebook

Тварини

Якщо ви власник домашніх улюбленців, то біля тривожної валізки варто тримати переноску для тварин. Також українка радить заздалегідь подбати про ліки для тварин, проконсультувавшись із ветеринаром.

«Один раз заплатіть за консультацію і порадьтеся зі своїм перевіреним ветеринаром щодо дозування, а також заздалегідь придбайте «Габапентин». Це справді дієвий заспокійливий препарат для тварин. Інші важливі ліки – на різні випадки: при стресі, пораненні, піні з рота, дрижанні чи хронічних захворюваннях. Дізнайтеся, скільки набрати і як дати. На кожній упаковці запишіть маркером дозування. Телефона і рецептів може не бути під рукою», – порадила Світлана Чепуренко.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня в Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона.