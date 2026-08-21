Румунія показала, що готова стріляти. Росія перевіряє, де закінчується НАТО

У Румунії підняли два F-16, один із них знищив ціль гарматним вогнем – уперше їх авіація застосувала це проти морської цілі

Питання, на яке відповіді поки немає: чи готовий східний фланг стріляти за чужі?

Румунський F-16 зайшов у піке й розстріляв з гармати дрейфуючий дрон за вісімдесят миль від Констанци. Стріляли не над своєю землею, а над водою, куди союзницька гарантія дотягується найгірше, – і саме тому цей епізод важливіший за десяток збиттів над сушею.

26 серпня о шостій двадцять вісім ранку берегова охорона отримала повідомлення від торговельного судна: біля газової платформи Neptun Deep, за вісімдесят морських миль на схід від Констанци, дрейфує безпілотний апарат. Кілька сотень метрів від місця, де в ту хвилину працювали люди.

Підняли два F-16, один із них знищив ціль гарматним вогнем – уперше румунська авіація застосувала це проти морської цілі. Міністр оборони Раду Мируце сказав, що дрон ніс вибухівку, а рішення ухвалили, щоб захистити життя кількох сотень людей на платформі й саму інфраструктуру.

Президент Нікушор Дан поклав відповідальність на Росію, Урсула фон дер Ляєн назвала це гібридною війною. Київ через прямий канал зв'язку підтвердив, що апарат не український.

Дотепер румунський сюжет виглядав інакше. Три роки уламки падали на Тульчу й дунайські ділянки, Бухарест писав ноти та викликав посла. У 2025-му парламент нарешті ухвалив закон, який дозволяє збивати дрони в національному повітряному просторі, і аж 24 липня цього року румунський пілот уперше збив ціль над своєю територією – біля села Падіна, за сто чотирнадцять кілометрів від Бухареста. Далі пішло швидше: три збиття за три дні.

Але повітряний простір над власною землею – найпростіший випадок. Він однозначно свій, і нікому не треба пояснювати, чому по чужому апарату там стріляють. Виключна економічна зона – інша річ. Це не територія держави. Румунія має там суверенні права на ресурси, але не суверенітет.

Вашингтонський договір окреслює зону дії статті 5 через території держав-членів, а також їхні кораблі та літаки. Стаціонарна платформа на шельфі в цей перелік прямо не вписана. Тобто Бухарест застосував зброю саме там, де підкладка колективної оборони найтонша, і зробив це, не чекаючи, поки хтось у Брюсселі визначить, чи це взагалі випадок для альянсу.

Показова деталь: у Міноборони розгорнули командну ланку й попросили НАТО передати оперативне командування румунським силам. Не колективне рішення, а власне.

Причина цієї рішучості цілком матеріальна. Neptun Deep – спільний проєкт OMV Petrom і державного Romgaz: близько ста мільярдів кубометрів видобувних запасів, приблизно чотири мільярди євро інвестицій, старт видобутку у 2027 році, вісім мільярдів кубометрів на рік. Це майже подвоєння румунського видобутку і перетворення Румунії з імпортера на регіонального постачальника. За такий актив стріляють без консультацій.

Тепер про те, навіщо це Москві. Дрейфуючий апарат без розпізнавальних знаків, походження якого формально не доведене, – це не атака, це вимір. Коштує він копійки, заперечувати причетність можна нескінченно, а на виході Кремль отримує дорогу інформацію: де саме проходить межа, після якої НАТО стріляє, і чи стріляє воно там, де юридичні підстави розмиті.

Якщо Бухарест мовчить, межа зсувається на кілька сотень метрів ближче до платформи. Якщо стріляє – Москва дізналася ціну й перевіряє наступну ділянку. 11 серпня в тій самій зоні водолази знищили два апарати типу «Гербера». Це не серія випадковостей, це методичне промацування.

Нам тут варто дивитися на дві речі.

Перша – газ. З 2027 року Neptun Deep стає одним із небагатьох нових джерел у регіоні, а Трансбалканський маршрут – коридором, яким цей газ може дійти до нас. Чим довше платформа добудовується під загрозою, тим дорожче обходиться страхування, тим повільніше йде графік і тим менша ймовірність, що до зими 2027-го ми матимемо поруч додатковий обсяг, не прив'язаний до чиєїсь політичної волі.

Друга – той самий прямий канал зв'язку, завдяки якому Румунія за кілька годин виключила українське походження дрона. Технічна дрібниця з великими наслідками: саме через неї не спрацьовує найдешевший російський сценарій – підкинути сусідові підозру, що по його платформі працює Україна.

Київ послідовно добудовує цю інфраструктуру довіри. Зеленський першого серпня обговорював із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом захист морських шляхів і продовольчу безпеку саме в цій логіці: безпека Чорного моря не буває окремо українською.

Румунія цього тижня показала, що готова стріляти за свої чотири мільярди. Питання, на яке відповіді поки немає: чи готовий східний фланг стріляти за чужі.