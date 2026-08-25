Чернігів масовано атакували російські дрони: є постраждалі

Через удар по енергооб'єкту без світла в області залишилися понад 30 тисяч абонентів

Чернігів та область вдень 25 серпня опинилися під масованою атакою російських ударних безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, а внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об'єкт. Два російські БпЛА впали у межах міста. Є постраждалі. Про це повідомляє Чернігівська міська військова адміністрація, пише «Главком».

За інформацією енергетичної компанії, внаслідок атаки знеструмлено понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич. «Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі, місті Славутич», – йдеться у повідомленні.

Енергетики поки не можуть розпочати повноцінний огляд пошкодженого обладнання та відновлювальні роботи через безпекову ситуацію. Фахівці приступлять до них щойно це дозволить ситуація. Водночас у Чернігові триває повітряна тривога, мешканців закликають перебувати в укриттях. Інформація про загиблих чи постраждалих унаслідок цієї атаки наразі уточнюється. За непідтвердженною інформацією один з дронів влучив у житловий будинок, але офіційного підтвердження поки немає.

Водночас Чернігів зазнає російських атак уже не вперше за останню добу. 24 серпня близько опівдня російський дрон ударив по дев'ятиповерховому житловому будинку в центральній частині міста. За даними міської влади, постраждали 26 людей, серед них троє дітей. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені будинки й 20 транспортних засобів.

Масовані атаки тривають і по інших населених пунктах області. За даними місцевої влади, протягом доби 25 серпня Чернігівщина зазнала 45 російських ударів, зокрема 16 атак із застосуванням ударних БпЛА різних типів та 22 удари FPV-дронами по прикордонних територіях. Унаслідок атак постраждали 38 людей.

Раніше цього ж дня російські безпілотники повторно атакували місто Мена на Чернігівщині. Там зафіксували влучання у будівлю, яку напередодні вже атакував російський дрон; унаслідок вечірнього удару 24 серпня постраждали 12 людей, серед них діти. Нагадаємо, що російські окупаційні війська вже атакували Чернігів реактивними безпілотниками.