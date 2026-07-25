Загиблому воїну прийшли дві повістки: як це пояснили у ТЦК

Мати полеглого військовослужбовця покликала місцевий ТЦК на кладовище

У Запоріжжі загиблому на війні бійцю одна за одною прийшли дві повістки із територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про інцидент у соцмережах розповіла мати захисника Ольга Дьоміна, повідомляє «Главком». За словами жінки, це завдало їй великих душевних страждань.

Як розповіла Ольга Миколаївна в коментарі для tsn.ua, після того, як прийшло сповіщення про другу повістку, вона навіть на мить почала плекати надію що, можливо, сталася помилка і її син, Сергій Дьомін, насправді живий.

Як виявилось, все набагато банальніше.

«Перша повістка прийшла після того, як Сергій пропав без вісті. Була вимога з’явитися до ТЦК. Цього разу, після сповіщення про лист від ТЦК, я пішла на пошту. Там я розповіла, що Сергій є полеглим воїном, загинув у травні 2025 року, ось документи, я – його мама. Мені відповіли, що листа можуть віддати тільки особисто в руки Сергієві. Я кажу, що він лежить в могилі. Та повідомили, що листа відправлять відправнику – ТЦК. Я вважаю, що у цьому – провина ТЦК. Тим більше – другий раз. Я не можу передати, що я відчула. У мене затремтіли руки та ноги. На якусь мить я подумала, що, можливо, сталася помилка і насправді син живий… Не можна так знущатися над матерями….», – розповіла мати воїна.

Та додала, що 24 липня, одна з російських авіабомб влучила по кладовищу, де похований її син та інші герої.

У себе на сторінці в соцмережі вона серед іншого так звернулась до місцевого ТЦК: «У мого сина змінилася адреса. Шліть йому повістки на адресу – вул. Солідарності, 104. Алея Героів. Тепер там дім Серьожи. Приходьте. Зміг би син, знову пішов би захищати нас з вами».

За її словами, надсилання повісток мертвому сину – не єдине, що її образило.

«Коли я отримала речі сина, то виявила, що у військовому квитку було зазначено, що у нього тільки середня освіта. А насправді у нього вища освіта. Є і інші неточності», – каже жінка.

У Запорізькому обласному ТЦК повідомили, що вже з’ясували обставини надсилання повісток Сергію Дьоміну. У реєстрі, з якихось причин на його ім’я було дві облікові картки – основна та дублікат. Уся актуальна інформація вносилась до основної картки, а згідно дубліката Сергій Дьомін рахувався як військовозобов’язаний. Як повідомив речник Запорізького обласного ТЦК Дмитро Гамаль, уповноважені особи всі неточності вже усунули, і, згідно актуальної інформації, Сергій Дьомін є загиблим воїном.

Нагадаємо, 13 липня ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному ТЦК госпіталізували з тяжкими травмами. Правоохоронці встановлюють обставини можливого побиття та осіб, які могли завдати йому смертельних ушкоджень.

Цього ж дня на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%. Автор ініціативи також запропонував провести аудит роботи центрів, перевести частину військовослужбовців до підрозділів ЗСУ, запровадити відеофіксацію спілкування з громадянами та персональну відповідальність за перевищення повноважень.

Згодом Дмитро Лубінець зробив заяву про масштабну корупцію під час мобілізації. За словами омбудсмена, за можливість вийти з автобуса ТЦК нібито можуть вимагати близько десяти тисяч доларів, а після доставлення до центру комплектування сума може зрости вдвічі.