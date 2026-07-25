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Загиблому воїну прийшли дві повістки: як це пояснили у ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Загиблому воїну прийшли дві повістки: як це пояснили у ТЦК
За словами Ольги Дьоміної, повістки, що прийшли загиблому сину, завдали їй великих душевних страждань
фото з відкритих джерел

Мати полеглого військовослужбовця покликала місцевий ТЦК на кладовище

У Запоріжжі загиблому на війні бійцю одна за одною прийшли дві повістки із територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про інцидент у соцмережах розповіла мати захисника Ольга Дьоміна, повідомляє «Главком». За словами жінки, це завдало їй великих душевних страждань.

Як розповіла Ольга Миколаївна в коментарі для tsn.ua, після того, як прийшло сповіщення про другу повістку, вона навіть на мить почала плекати надію що, можливо, сталася помилка і її син, Сергій Дьомін, насправді живий.

Загиблому воїну прийшли дві повістки: як це пояснили у ТЦК фото 1

Як виявилось, все набагато банальніше.

«Перша повістка прийшла після того, як Сергій пропав без вісті. Була вимога з’явитися до ТЦК. Цього разу, після сповіщення про лист від ТЦК, я пішла на пошту. Там я розповіла, що Сергій є полеглим воїном, загинув у травні 2025 року, ось документи, я – його мама. Мені відповіли, що листа можуть віддати тільки особисто в руки Сергієві. Я кажу, що він лежить в могилі. Та повідомили, що листа відправлять відправнику – ТЦК. Я вважаю, що у цьому – провина ТЦК. Тим більше – другий раз. Я не можу передати, що я відчула. У мене затремтіли руки та ноги. На якусь мить я подумала, що, можливо, сталася помилка і насправді син живий… Не можна так знущатися над матерями….», – розповіла мати воїна.

Та додала, що 24 липня, одна з російських авіабомб влучила по кладовищу, де похований її син та інші герої.

У себе на сторінці в соцмережі вона серед іншого так звернулась до місцевого ТЦК: «У мого сина змінилася адреса. Шліть йому повістки на адресу – вул. Солідарності, 104. Алея Героів. Тепер там дім Серьожи. Приходьте. Зміг би син, знову пішов би захищати нас з вами».

За її словами, надсилання повісток мертвому сину – не єдине, що її образило.

«Коли я отримала речі сина, то виявила, що у військовому квитку було зазначено, що у нього тільки середня освіта. А насправді у нього вища освіта. Є і інші неточності», – каже жінка.

У Запорізькому обласному ТЦК повідомили, що вже з’ясували обставини надсилання повісток Сергію Дьоміну. У реєстрі, з якихось причин на його ім’я було дві облікові картки – основна та дублікат. Уся актуальна інформація вносилась до основної картки, а згідно дубліката Сергій Дьомін рахувався як військовозобов’язаний. Як повідомив речник Запорізького обласного ТЦК Дмитро Гамаль, уповноважені особи всі неточності вже усунули, і, згідно актуальної інформації, Сергій Дьомін є загиблим воїном.

Нагадаємо, 13 липня ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному ТЦК госпіталізували з тяжкими травмами. Правоохоронці встановлюють обставини можливого побиття та осіб, які могли завдати йому смертельних ушкоджень.

Цього ж дня на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%. Автор ініціативи також запропонував провести аудит роботи центрів, перевести частину військовослужбовців до підрозділів ЗСУ, запровадити відеофіксацію спілкування з громадянами та персональну відповідальність за перевищення повноважень.

Згодом Дмитро Лубінець зробив заяву про масштабну корупцію під час мобілізації. За словами омбудсмена, за можливість вийти з автобуса ТЦК нібито можуть вимагати близько десяти тисяч доларів, а після доставлення до центру комплектування сума може зрости вдвічі.

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Теги: повістка війна ТЦК Запоріжжя

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