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Росіяни скинули дев'ять ФАБ-250 на Краматорськ: поранені 19 цивільних, серед них немовля

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Росіяни скинули дев'ять ФАБ-250 на Краматорськ: поранені 19 цивільних, серед них немовля
Внаслідок удару пошкоджено 34 багатоквартирних житлових будинків
Фото: Донецька обласна прокуратура

Медики надають екстрену допомогу усім потерпілим мешканцям міста

Російські війська у вівторок, 25 серпня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Донеччини. У період з 10:33 до 10:40 під ворожий приціл потрапила житлова забудова міста Краматорськ. Деякі з випущених засобів ураження поцілили безпосередньо по багатоквартирних будинках, повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

«Станом на 13:40 кількість поранених внаслідок атаки на Краматорськ зросла до 19 цивільних, серед яких немовля. Ворог завдав ударів по місту дев'ятьма «ФАБ-250» з УМПК. Пошкоджено 34 багатоквартирних житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

Постраждала двомісячна дівчинка перебуває у важкому стані.

Наразі всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Фахівці продовжують працювати на місці події, щоб встановити остаточні наслідки обстрілу та конкретний тип зброї, яку застосував ворог. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

У Краматорську та громаді досі залишаються цивільні мешканці, хоча через постійні російські удари влада закликає людей евакуюватися у безпечніші регіони. Так, внаслідок удару 20 серпня в місті постраждали 11 людей. Одну жінку рятувальники знайшли під завалами живою та змогли дістати. Іншу потерпілу, на жаль, врятувати не вдалося. Було пошкоджено 26 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, торговельні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

 

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Теги: дитина авіаудар пострадали Донеччина

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