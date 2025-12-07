Соратник Путіна зробив заяву про можливу війну з Європою
Росія «немає претензій» до сусідніх європейських країн
В інтерв'ю сербській газеті «Політика» російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія немає жодних причин для військового конфлікту з країнами Європи, пише «Главком». Заяву Пушкова процитували росЗМІ.
За словами соратника Путіна, Росія немає претензій до Фінляндії, Польщі та інших держав, що межують з нею.
«Ніяких претензій ні до Фінляндії, ні до Польщі, ні до інших країн, що межують з нами. У нас немає предмета для військового конфлікту з Європою», – заявив Пушков.
Днями, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне.
За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.
Раніше Путін прокоментував заяви європейських лідерів про майбутній напад на Європу. Очільник Кремля стверджує, що слова європейців є «нісенітницею і брехнею».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно чинити на РФ більше тиску. За його словами, країна-агресорка готується до великої війни на Європейському континенті.
Коментарі — 0