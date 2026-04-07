Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар РФ по автобусу в Нікополі: кількість загиблих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар РФ по автобусу в Нікополі: кількість загиблих зросла
16 людей постраждали внаслідок удару
фото: Нацполіція

Російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі

До чотирьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по автобусу у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Ще 16 – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Люди просто жили своє життя – їхали на роботу, до рідних чи по справах, будували якісь плани... Та російські війська в одну мить знищили все! Цинічно та жорстоко! Нікополь сьогодні – це нестерпний біль, який неможливо вгамувати», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зокрема, очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що росіяни вдруге за день поцілили у рейсовий автобус на Нікопольщині.

«У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут. Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – наголосив Олександр Ганжа.

Нагадаємо, уранці російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Рятувальникам разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сімох людей.

До слова, російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Теги: Дніпропетровщина війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Удар РФ по автобусу в Нікополі: кількість загиблих зросла
Удар РФ по автобусу в Нікополі: кількість загиблих зросла
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua