Удар РФ по автобусу в Нікополі: кількість загиблих зросла

Російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі

До чотирьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по автобусу у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Ще 16 – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Люди просто жили своє життя – їхали на роботу, до рідних чи по справах, будували якісь плани... Та російські війська в одну мить знищили все! Цинічно та жорстоко! Нікополь сьогодні – це нестерпний біль, який неможливо вгамувати», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Зокрема, очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що росіяни вдруге за день поцілили у рейсовий автобус на Нікопольщині.

«У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут. Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – наголосив Олександр Ганжа.

Нагадаємо, уранці російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Рятувальникам разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сімох людей.

До слова, російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.