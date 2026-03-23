Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані

У Тегерані натякнули на нові удари і порадили Трампу «дивитися на небо»

Іранські державні ЗМІ заявили про підготовку нових «сюрпризів» у війні проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Tasnim News Agency.

За словами військового джерела, нові дії можуть мати «дуже значні результати». «Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні триваючої війни, реалізація яких може дати дуже значні результати», – заявив співрозмовник агентства.

У Тегерані також стверджують, що США нібито стикаються з труднощами у військовій сфері, зокрема із забезпеченням боєприпасами. «Трамп знає, що його наступальні та оборонні військові боєприпаси перебувають у дуже поганому стані», – заявило джерело.

Водночас у Ірані вважають, що Вашингтон не має можливості досягти військової перемоги. «Трамп не має надії на військову перемогу та відкриття Ормузької протоки військовими засобами», – додав співрозмовник.

Іранська сторона також заявила, що нові дії можуть зробити результат війни «очевиднішим, ніж будь-коли». «На відміну від порожніх обіцянок Трампа, Іран підготував сюрпризи на найближчі дні, які зроблять результат війни очевиднішим, ніж будь-коли», – зазначили в агентстві.

Окремо джерело порадило президенту США звернути увагу на розвиток подій найближчим часом. «Зверніть увагу на небо, фондові ринки та ціни на нафту», – заявив співрозмовник.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.