Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані
Іран заговорив про нову фазу війни
фото: tasnimnews

У Тегерані натякнули на нові удари і порадили Трампу «дивитися на небо»

Іранські державні ЗМІ заявили про підготовку нових «сюрпризів» у війні проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Tasnim News Agency.

За словами військового джерела, нові дії можуть мати «дуже значні результати». «Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні триваючої війни, реалізація яких може дати дуже значні результати», – заявив співрозмовник агентства.

У Тегерані також стверджують, що США нібито стикаються з труднощами у військовій сфері, зокрема із забезпеченням боєприпасами. «Трамп знає, що його наступальні та оборонні військові боєприпаси перебувають у дуже поганому стані», – заявило джерело.

Водночас у Ірані вважають, що Вашингтон не має можливості досягти військової перемоги. «Трамп не має надії на військову перемогу та відкриття Ормузької протоки військовими засобами», – додав співрозмовник.

Іранська сторона також заявила, що нові дії можуть зробити результат війни «очевиднішим, ніж будь-коли». «На відміну від порожніх обіцянок Трампа, Іран підготував сюрпризи на найближчі дні, які зроблять результат війни очевиднішим, ніж будь-коли», – зазначили в агентстві.

Окремо джерело порадило президенту США звернути увагу на розвиток подій найближчим часом. «Зверніть увагу на небо, фондові ринки та ціни на нафту», – заявив співрозмовник.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США. 

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

