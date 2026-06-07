Удар по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС: з’явилися фото наслідків

«Енергоатом» показав світлини Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке пошкодив «Шахед»

Унаслідок атаки дрона-камікадзе типу «Шахед» пошкоджено будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. На фото зафіксовано наслідки удару. Як інформує «Главком», про це пише «Енергоатом».

Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Очікується, що команда агентства, яка працює на Чорнобильському майданчику, найближчим часом проведе оцінку наслідків інциденту.

Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих ризиків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, Російська Федерація вчинила черговий акт відвертого ядерного тероризму, поставивши під загрозу радіаційну безпеку Східної Європи. Ворожий БпЛА атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських загарбників по об'єкту ядерної інфраструктури. Він назвав цей наліт свідомим актом підлості та ядерного шантажу з боку Кремля.