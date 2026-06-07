Російський БпЛА уразив електровоз у Запоріжжі

У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив у електровоз

Росія знову атакувала рухомий склад «Укрзалізниці»

У неділю, 7 червня 2026 року, під ударом ворожого БпЛА опинився рухомий склад «Укрзалізниці» у місті Запоріжжя. Внаслідок точного влучання суттєвих пошкоджень зазнав магістральний електровоз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Черговий акт агресії проти української транспортної системи зафіксовано в межах Запорізького залізничного вузла. Російські війська спрямували ударний безпілотник безпосередньо на колії, де перебував рухомий склад «Укрзалізниці».

фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Внаслідок вибуху БпЛА виникла пожежа, а сам локомотив (електровоз) зазнав значних технологічних та конструктивних пошкоджень. На місце надзвичайної ситуації негайно прибули профільні залізничні служби та пожежні розрахунки, які оперативно ліквідували займання та розпочали ліквідацію наслідків прильоту.

Унаслідок інциденту постраждавших та жертв немає. Життя людей вдалося зберегти завдяки високому рівню організації безпеки та миттєвому реагуванню на загрозу.

«Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози», – підкреслили у Міністерстві.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, ворог завдав жорстокого удару по передмістю Запоріжжя, обстрілявши селище Балабине. Під прицілом терористів знову опинився приватний сектор, де на момент атаки місцеві мешканці займалися повсякденними справами.