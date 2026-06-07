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Момент збиття «Шахеда» випадково потрапив на весільне відео у Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Момент збиття «Шахеда» випадково потрапив на весільне відео у Запоріжжі
Попри небезпечну ситуацію, наречені продовжили фотосесію
фото: скріншот із відео

Молодята позували фотографу просто неба, коли над містом пролунали вибухи

У Запоріжжі російський дрон-камікадзе «Шахед» збили просто під час весільної фотосесії. Незвичний момент випадково потрапив на відео та швидко розійшовся соцмережами. Як інформує «Главком», відповідні кадри опублікував в Instagram фотограф Едуард Ковш.

«Ось такі весілля у Запоріжжі», – написав він у дописі.

Молодята позували фотографу просто неба, коли над містом пролунали вибухи – сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.

На оприлюднених кадрах видно спалах у небі та уламки збитого дрона, які розлітаються довкола. Попри небезпечну ситуацію, наречені продовжили фотосесію.

Момент збиття «Шахеда» випадково потрапив на весільне відео у Запоріжжі фото 1

Ролик швидко став популярним у мережі та зібрав тисячі переглядів і коментарів. Користувачі зазначають, що навіть під час війни українці продовжують жити, створювати сім’ї та знаходити приводи для радості.

Водночас фахівці нагадують: під час повітряної тривоги перебування на відкритому просторі може бути небезпечним через ризик падіння уламків збитих цілей.

Момент збиття «Шахеда» випадково потрапив на весільне відео у Запоріжжі фото 2

Також рятувальники та військові закликають не наближатися до уламків безпілотників або нерозірваних боєприпасів, адже вони можуть становити смертельну загрозу навіть після збиття.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, під ударом ворожого БпЛА опинився рухомий склад «Укрзалізниці» у місті Запоріжжя. Внаслідок точного влучання суттєвих пошкоджень зазнав магістральний електровоз. 

Також у неділю, 7 червня, ворог завдав жорстокого удару по передмістю Запоріжжя, обстрілявши селище Балабине. Під прицілом терористів знову опинився приватний сектор, де на момент атаки місцеві мешканці займалися повсякденними справами.

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Теги: Запоріжжя фотограф українці військові весілля рятувальники безпілотник ворог відео

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