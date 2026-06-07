Момент збиття «Шахеда» випадково потрапив на весільне відео у Запоріжжі

Молодята позували фотографу просто неба, коли над містом пролунали вибухи

У Запоріжжі російський дрон-камікадзе «Шахед» збили просто під час весільної фотосесії. Незвичний момент випадково потрапив на відео та швидко розійшовся соцмережами. Як інформує «Главком», відповідні кадри опублікував в Instagram фотограф Едуард Ковш.

«Ось такі весілля у Запоріжжі», – написав він у дописі.

Молодята позували фотографу просто неба, коли над містом пролунали вибухи – сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник.

На оприлюднених кадрах видно спалах у небі та уламки збитого дрона, які розлітаються довкола. Попри небезпечну ситуацію, наречені продовжили фотосесію.

Ролик швидко став популярним у мережі та зібрав тисячі переглядів і коментарів. Користувачі зазначають, що навіть під час війни українці продовжують жити, створювати сім’ї та знаходити приводи для радості.

Водночас фахівці нагадують: під час повітряної тривоги перебування на відкритому просторі може бути небезпечним через ризик падіння уламків збитих цілей.

Також рятувальники та військові закликають не наближатися до уламків безпілотників або нерозірваних боєприпасів, адже вони можуть становити смертельну загрозу навіть після збиття.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, під ударом ворожого БпЛА опинився рухомий склад «Укрзалізниці» у місті Запоріжжя. Внаслідок точного влучання суттєвих пошкоджень зазнав магістральний електровоз.

Також у неділю, 7 червня, ворог завдав жорстокого удару по передмістю Запоріжжя, обстрілявши селище Балабине. Під прицілом терористів знову опинився приватний сектор, де на момент атаки місцеві мешканці займалися повсякденними справами.