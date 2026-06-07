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Росія вдарила по сховищу ядерного палива у Чорнобильській зоні: що встановила СБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія вдарила по сховищу ядерного палива у Чорнобильській зоні: що встановила СБУ
Окремі елементи дрону уже знайдені на місці ураження
фото: Служба безпеки України

РФ атакувала об’єкт дроном, але радіаційний фон залишається в межах норми

Служба безпеки України кваліфікує російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської АЕС як воєнний злочин. Про це повідомляє «Главком».

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Росія вдарила по сховищу ядерного палива у Чорнобильській зоні: що встановила СБУ фото 1

За даними слідчо-оперативної групи СБУ, російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань-2» о 02:05 7 червня. Окремі елементи дрона вже знайшли на місці ураження.

Унаслідок вибуху пошкоджено будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ.

Росія вдарила по сховищу ядерного палива у Чорнобильській зоні: що встановила СБУ фото 2

Водночас у СБУ зазначили, що удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон залишається в межах норми. Загиблих і поранених немає.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури проводять комплекс заходів, щоб встановити та притягнути до відповідальності причетних до цієї атаки.

Росія вдарила по сховищу ядерного палива у Чорнобильській зоні: що встановила СБУ фото 3

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, Російська Федерація вчинила черговий акт відвертого ядерного тероризму, поставивши під загрозу радіаційну безпеку Східної Європи. Ворожий БпЛА атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). 

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських загарбників по об'єкту ядерної інфраструктури. Він назвав цей наліт свідомим актом підлості та ядерного шантажу з боку Кремля. 

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Теги: ЧАЕС злочин МАГАТЕ

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