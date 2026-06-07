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Україна почала операцію із примусу Росії до миру – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна почала операцію із примусу Росії до миру – The Telegraph
ЗСУ пошкодили міст у районі селища Чонгар
фото з відкритих джерел

Кампанія фактично відроджує одну з ключових ідей контрнаступу 2023 року – ізоляцію Криму

Україна реалізує масштабний план із примусу Росії до миру, намагаючись втілити той самий задум з перерізання «сухопутного коридору в Крим», який провалився під час масштабного контрнаступу 2023 року. Тільки тепер Україна діє іншими методами і, схоже, досягає успіху. Про це йдеться в публікації британського видання The Telegraph, повідомляє «Главком».

У публікації зазначається, що ще пів року тому позиції Москви виглядали значно сильнішими: російські війська просувалися вперед, а Україна відчувала гострий дефіцит ресурсів. Однак нині ситуація змінюється: українські дрони дедалі частіше завдають ударів по важливих об’єктах на території РФ та окупованих територіях, а темпи російського наступу суттєво сповільнилися.

Видання звертає увагу на трасу Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і Кримом. Саме ця магістраль стала однією з головних цілей українських ударів. Протягом останніх тижнів на маршруті регулярно знищуються вантажівки, паливозаправники та інша техніка, що забезпечує постачання російських військ.

Як пише The Telegraph, кампанія фактично відроджує одну з ключових ідей контрнаступу 2023 року – ізоляцію Криму. Проте тепер для цього використовуються не танки і піхота, а ударні безпілотники.

Один із розробників плану літнього контрнаступу 2023 року, український генерал Михайло Забродський, пояснив, що після невдачі наступальної операції сама концепція не зникла. За його словами, нинішні можливості українських безпілотників дозволяють повернутися до неї в новому форматі.

«Після відсутності успіху контрнаступу... ідея ізоляції Криму знову повернулася. Сьогодні кількість і якість ударних дронів Збройних сил України дозволяють реалізувати такий план», – цитує видання українського генерала.

Утім, Забродський застерігає, що сама лише ізоляція Криму не стане вирішальним фактором. Росія рано чи пізно шукатиме альтернативні шляхи постачання або нові способи протидії.

Автор матеріалу зазначає, що нинішня стратегія має скромніші цілі, ніж контрнаступ трирічної давнини. Якщо тоді йшлося про звільнення окупованих територій, то зараз головним завданням є стабілізація фронту та зупинка російського просування. Лише після цього, на думку українських військових аналітиків, можна буде говорити про повернення захоплених земель.

«Уся ідея полягала в тому, що якщо вони не можуть підтримувати фронт, то наземна війна мертва – наземна війна в цій зоні буде завершена», – пояснює колишній міністр оборони України (2019-2020 рр.) Андрій Загороднюк.

Водночас The Telegraph наголошує, що остаточний результат залежатиме від того, чи зможе Україна зберегти перевагу в безпілотних технологіях і продовжити нарощувати тиск на російську логістику.

При цьому експерти, з якими говорив автор публікації, наводять ще одну принципову різницю з контрнаступом 2023 року. Тоді Україна широко анонсувала свої плани, і росіяни чітко розуміли, до чого їм треба готуватися. Натомість зараз все відбувається зі значно більшим рівнем оперативної секретності. Всі бачать лише те, що вже відбувається, але «не очікуйте, що українці заздалегідь оголосять про свій наступний крок», – додає автор статті.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, у районі селища Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом, пролунала серія вибухів

Також Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели операцію на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Підрозділи Middle-strike ССО атакували відразу два критичні об'єкти паливної інфраструктури загарбників – нафтобазу «Семиколодезянська» та великий морський нафтовий термінал.

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Теги: росія війна українці Михайло Забродський звільнення фронт контрнаступ

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