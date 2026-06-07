Президент Фінляндії перерахував факти, які доводять перевагу України на полі бою

За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи

Александр Стубб переговори з Росією можливі лише за умови її ослабленої позиції

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав ознаки того, що Україна має перевагу над Росією на полі бою. Як інформує «Главком», відповідні заяви він зробив в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ.

За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи: перший рік став періодом виживання, наступні роки – етапом стійкості, а нині ситуація перетворилася на «математику війни».

Серед ознак, які, на його думку, свідчать про перевагу України, – щомісячні втрати російської армії на рівні близько 35 тисяч військових за значно нижчих темпів російського поповнення, а також суттєво несприятливе для РФ співвідношення втрат, яке змінилося з 1:3 до 1:8.

Стубб також наголосив на домінуванні дронів і ракет у сучасних бойових діях, появі «зон ураження» глибиною до десятків кілометрів із надзвичайно високою смертністю та зростанні українських ударних можливостей, зокрема у сфері безпілотників.

Окремо він відзначив, що Україна почала завдавати більше ударів по території РФ, ніж російська ППО здатна перехопити, а також фіксує локальні успіхи у поверненні територій.

Водночас президент Фінляндії підкреслив, що переговори з Росією можливі лише за умови її ослабленої позиції.

Він також заявив, що діалог має вестися у координації зі США, однак Європа повинна самостійно оцінювати відповідність американської політики власним інтересам і за потреби активніше долучатися до процесу.

Першим майданчиком для потенційних переговорів, за його словами, має стати ЄС, а у разі невдачі – формат E3 (Франція, Німеччина, Велика Британія).

Як відомо, Україна та Північноатлантичний альянс узгодили спільні оборонні пріоритети напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України. Головними темами обговорення стали посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та масштабування виробництва українських безпілотників.

До слова, Пентагон, імовірно, відмовиться від угоди про постачання Німеччині крилатих ракет «Томагавк» – американські чиновники побоюються, що Росія розцінить це як ескалацію.