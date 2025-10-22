Свириденко повідомила, чи зміняться ціни на електроенергію цієї зими

Юлія Свириденко: Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону

Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими. Про це повідомила глава українського уряду Юлія Свириденко, передає «Главком».

Уряд продовжив дію покладення спеціальних обов’язків на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт-год.

«Також зберігаємо пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт-год на місяць діятиме ціна – 2,64 грн за кВт-год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт-год», – йдеться у повідомленні.

Свириденко додала: «Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону».

До слова, Кабмін планує запровадити одноразову фінансову допомогу для понад 660 тисяч українців на зимовий період 2025-2026 років. На це передбачено 4,3 млрд гривень із держбюджету.