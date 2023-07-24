Вибухи у Криму: розвідка вказала, про що треба замислитися окупантам

У ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія

Чимало окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини з півострова

Постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму дають загарбникам і зрадникам зрозуміти, що півострів це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з вогником. І безумовно настрої серед особового складу і окупаційної адміністрації від цих подій не покращується», – зазначив він.

За словами Юсова, чимало окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини, а ті, хто не зробили цього, «не зробили, тому що їм не дозволяють».

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«Але в принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння, в їхніх силах поки що якомога швидше залишити півострів», – додав він.

Нагадаємо, вранці, 24 липня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів.

Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою.