Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Криму: розвідка вказала, про що треба замислитися окупантам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Криму: розвідка вказала, про що треба замислитися окупантам
У ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія
фото з відкритих джерел

Чимало окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини з півострова

Постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму дають загарбникам і зрадникам зрозуміти, що півострів це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з вогником. І безумовно настрої серед особового складу і окупаційної адміністрації від цих подій не покращується», – зазначив він.

За словами Юсова, чимало окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини, а ті, хто не зробили цього, «не зробили, тому що їм не дозволяють».

«Але в принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння, в їхніх силах поки що якомога швидше залишити півострів», – додав він.

Нагадаємо, вранці, 24 липня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів.

Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою. 

Теги: розвідка Крим вибух Сімферополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина техніки прибула з боку Севастопольського району, частина їхала до аеродрому полями
Буде нова Чорнобаївка? Окупанти звозять техніку на кримський аеродром
25 червня, 08:37
Рятувальники продовжують розбирати завали в Краматорську
Наслідки ракетної атаки на Краматорськ і «бавовна» в Мелітополі: головне за ніч
28 червня, 07:27
У РФ відкрита війна між так званими «вежами» Кремля
У Росії почалася нова війна – розвідка
29 червня, 17:44
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Вибухи в окупованому Донецьку, розмова Зеленського з Макроном: головне за ніч
5 липня, 07:20
Розпочалося службове розслідування за фактом подій, які трапилися у Шевченківському суді Києва
Вибух у суді Києва: Нацгвардія розпочала службове розслідування
5 липня, 23:16
У Сумах прогриміли вибухи
У Сумах прогриміли вибухи
Вчора, 23:57
Серія вибухів прогриміла у Маріуполі увечері 12 липня
ЗСУ вдарили по казармі «кадировців» у Маріуполі
13 липня, 07:26
Київська ОВА закликає мешканців столиці зберігати спокій
На Київщині лунатимуть вибухи
18 липня, 10:19
РФ має приблизно 4 477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема приблизно 1 900 одиниць тактичної ядерної зброї
Росія перемістила частину ядерної зброї до Білорусі: розвідка США підтвердила
22 липня, 11:18

Події в Україні

Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)
Бахмут: Сирський показав роботу снайперів по позиціях окупантів (відео)
Вибухи у Криму: ЗСУ знищили важливі для окупантів ракети – партизани
Вибухи у Криму: ЗСУ знищили важливі для окупантів ракети – партизани
Справа про хабар: ДБР проводить обшуки у голови Державної судової адміністрації
Справа про хабар: ДБР проводить обшуки у голови Державної судової адміністрації
Вибухи у Криму: розвідка вказала, про що треба замислитися окупантам
Вибухи у Криму: розвідка вказала, про що треба замислитися окупантам
Що може зіпсувати контрнаступ України: дані WSJ
Що може зіпсувати контрнаступ України: дані WSJ
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
26K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
17K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
17K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
16K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
13K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту