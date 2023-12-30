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Володимир Фесенко Політолог

Закон про мобілізацію. Що має зробити влада

glavcom.ua
Зараз треба не стільки критикувати законопроект про мобілізацію, а надавати свої конкретні пропозиції по нормах, які викликають зауваження
фото з відкритих джерел

Майже вся увага ЗМІ і соціальних мереж при розгляді цього законопроекту була сконцентрована на різних обмеженнях і покараннях

Наступного тижня профільний парламентський комітет починає роботу над законопроектом про мобілізацію. За деякими повідомленнями в цій роботі візьмуть участь не тільки народні депутати, а й представники Міноборони і Генштабу. Подейкують, що до цих обговорень може долучитися і Головнокомандувач Збройних Сил України. Я б радив долучити до цієї роботи і міністра фінансів, або когось з його заступників, щоб Мінфін проявляв не відсторонену позицію, а надавав роботі над цим законопроектом певне фінансове обґрунтування.

Зараз дуже важливо перевести роботу над законопроектом про мобілізацію в конструктивне і раціональне русло. Принцип, який має бути поза обговоренням – закон про мобілізацію має бути ухвалений, звичайно, в доопрацьованому вигляді. Зараз це один з головних державних пріоритетів.

Майже вся увага ЗМІ і соціальних мереж при розгляді цього законопроекту була сконцентрована на різних обмеженнях і покараннях. Можливо, це було пов’язано і з суто адміністративним підходом, який панував в самому законопроекті. Деякі народні депутати, зокрема Єгор Чернєв, пропонують посилити в законопроекті мотивуючі норми. Це правильна ідея і в політичному і в змістовному сенсі. На мій погляд для добровольців та їх родин має бути ціла низка соціальних пільг.

Для тих, хто зараз на фронті дуже важливою є норма про те, що людину мобілізують на 36 місяців, але, як зауважив на своїй пресс-конференції Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, такий термін буде діяти за певних умов. В принципі зрозуміло, що мається на увазі, – продовження повномасштабної війни на більш тривалий період. Але все ж таки ця норма закону потребує певної конкретики, щоб зокрема потім не було різних суб’єктивних зловживань. Також треба зазначити, що ця норма розповсюджується і на тих, хто добровільно пішов захищати Україну в перші дні війни.

Так що, зараз треба не стільки критикувати законопроект про мобілізацію, а надавати свої конкретні пропозиції по нормах, які викликають зауваження. Оновлений текст законопроекту має стати результатом спільної роботи народних депутатів, урядовців і військових.

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Джерело
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Теги: Мінфін Міноборони закон мобілізація

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