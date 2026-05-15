Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена: офіційні дані про наслідки атаки

У результаті пошуково рятувальних робіт підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти

У Києві сьогодні, 15 травня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок однієї з наймасштабніших повітряних атак Росії

У Києві завершили розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії, спричиненої масованою атакою ворога 14 травня, тривала понад добу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

За уточненими даними, підрозділи ДСНС працювали на місці трагедії понад 28 годин. За цей час було розібрано понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій будівлі.

Підсумки операції:

Підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти.

Поранення різного ступеня важкості дістали 48 осіб.

Психологи ДСНС та Нацполіції надали підтримку майже 400 людям – потерпілим та родичам загиблих.

«Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт», – повідомив Ігор Клименко.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку.