Путін натякає на завершення війни Росії в Україні, але чому саме зараз? Аналіз CNN

Аліна Самойленко
Путін може політично не пережити війну в Україні
Російська економіка зараз відчуває на собі тиск, тому Путін вважає себе зобов'язаним заспокоїти «еліти» припущенням, що війна, можливо, добігає кінця

Під час виступу на параді 9 травня Володимир Путін зробив несподівану заяву про те, що війна в Україні «добігає кінця». Цей відхід від звичної агресивної риторики аналітики пов'язують із намаганням створити ілюзію швидкого миру для конкретного слухача – президента США Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На відміну від попередніх років, глава Кремля не став наголошувати на обов’язковому виконанні всіх цілей «спецоперації», що може бути відображенням внутрішніх настроїв у Росії, де суспільство та еліти дедалі більше втомлюються від тривалого та дорогого конфлікту.

Ще одним дипломатичним кроком Путіна стала пропозиція залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника для прямих переговорів з Європою. Попри те, що репутація Шредера на Заході підірвана через його зв’язки з російським енергетичним сектором, такий крок розглядається як спроба ускладнити реальні мирні зусилля та знайти відгук у Вашингтоні. Водночас сам парад на Красній площі продемонстрував слабкість режиму: на ньому майже не було військової техніки, а проведення заходу стало можливим лише після іронічного «указу» Володимира Зеленського, який призупинив атаки на цей район, що виглядало як приниження для Кремля.

Наразі російська влада стикається з серйозним падінням морального духу та економічним тиском. У країні закінчується ресурс у вигляді в’язнів та бідних верств населення, тому Кремль змушений намагатися залучати до армії студентів середнього класу, що викликає незадоволення навіть серед московських еліт. Існують припущення, що Путін може політично не пережити цю війну, через що він змушений через державні медіа заспокоювати оточення натяками на швидкий фінал бойових дій.

Україна, хоча також має гострий дефіцит особового складу, демонструє перевагу у використанні роботів та безпілотників. Технологічні досягнення Києва дозволяють не лише утримувати фронт, а й залучати нових партнерів, як-от країни Перської затоки, що шукають захисту від іранських дронів. Попри те, що Москва намагається наздогнати цей технологічний розрив, Україна продовжує боротьбу, маючи власні сили навіть після скорочення підтримки з боку США. Очевидна віра Путіна у безмежність російських ресурсів виявляється помилковою, і його останні заяви можуть свідчити про усвідомлення неминучого завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві. 

«Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація). На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння», – йдеться в указі.

Як відомо, цьогорічне святкування 9 травня в Москві, яке традиційно слугувало головним інструментом демонстрації військової могутності та ідеологічної впевненості Кремля, перетворилося на свідчення вразливості російського режиму. 

Рішення Володимира Путіна радикально скоротити масштаб заходу та відмовитися від звичного строю важкої бронетехніки стало публічним приниженням. Це підкреслює, що війна проти України дедалі сильніше переміщується з поля бою в площину боротьби за авторитет і контроль над настроями всередині країни.

Нагадаємо, святкування 9 травня в Москві тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. Головною особливістю стала відсутність наземної військової техніки на Червоній площі – замість реальних машин їхні зображення транслювали на великих екранах, а в небі пройшла лише авіаційна частина.

На трибунах поруч із Володимиром Путіним перебували лідери Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Також вперше в історії російських парадів у заході взяли участь військові з Північної Кореї. Їхню присутність у Кремлі виправдали наявністю «бойового досвіду» в Курській області.

