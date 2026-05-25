Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця

Прах Коновальця буде перенесено з цвинтаря Кросвейк у Роттердамі до України

Перепоховання засновника Організації українських націоналістів може відбутися найближчим часом

Україна одержала дозвіл на проведення перепоховання полковника Армії УНР, командира Січових стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук, яку цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами заступниці Буданова, відповідні процедури вже погоджені й перепоховання може відбутися найближчим часом. Йдеться про перенесення праху Коновальця з цвинтаря Кросвейк у Роттердамі до України.

Посадовиця наголосила, що процес перепоховання стосується не лише діячів ХХ століття, а й представників різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби — кожне рішення ухвалюватимуть окремо, з дотриманням юридичних процедур і відповідними постановами уряду.

Євген Коновалець – український державний, військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, командир Січових стрільців, член Стрілецької ради, командант Української військової організації, голова проводу українських націоналістів (1927), засновник і перший голова Організації українських націоналістів (1929-1938), один із ідеологів українського націоналізму.

Нагадаємо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має можливість і моральний обов’язок перепоховати видатних українців на Батьківщині.

Як відомо, сьогодні, 25 травня, полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. «Главком» розповідає про історію Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник, їхній внесок у український визвольний рух, життя в еміграції та перепоховання в Україні.

Раніше у Патріаршому Соборі Української греко-католицької церкви відбулося Центральне заупокійне Богослужіння за провідником Організації українських націоналістів, полковником Армії УНР Андрієм Мельником та його дружиною Софією Федак-Мельник.