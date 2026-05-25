Новий масований обстріл України. Повітряні сили оцінили готовність ППО

За словами Ігната, навіть із потужною ППО жодна країна у світі не може гарантувати 100% відбиття таких ударів, як 24 травня

Як пояснив речник, українська ППО збиває максимально можливу кількість ворожих засобів ураження

Жодна країна у світі наразі не може гарантувати 100% відбиття комбінованих атак. Додатковою складністю для оборони також є несприятливі погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі «День.Live».

«Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. Тому що погодні умови – це ключовий фактор. Засобам потрібна візуальна прив'язка до цілі, тобто потрібно бачити банальну ціль. Це мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами чи ПЗРК. Це дрони-перехоплювачі, їм потрібна візуальна прив'язка. І авіація теж має мати прив'язку. Таким чином, це все ускладнюється, коли є хмари і гроза», – сказав він.

За словами Ігната, погода буває різна в регіонах, тому там працювати значно важче. «І тому на сьогодні гарантувати, що все буде збито, неможливо. Ні на Близькому Сході, ні тут. Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО», – пояснив речник.

Як зазначив представник Повітряних сил, захистити таке велике місто, як Київ, надзвичайно складно ще й через технічні особливості західних зенітних систем. «Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють», – додав він.

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

Раніше Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

До слова, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.