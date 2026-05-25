Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий масований обстріл України. Повітряні сили оцінили готовність ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Новий масований обстріл України. Повітряні сили оцінили готовність ППО
За словами Ігната, навіть із потужною ППО жодна країна у світі не може гарантувати 100% відбиття таких ударів, як 24 травня
фото: ДСНС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Як пояснив речник, українська ППО збиває максимально можливу кількість ворожих засобів ураження

Жодна країна у світі наразі не може гарантувати 100% відбиття комбінованих атак. Додатковою складністю для оборони також є несприятливі погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі «День.Live».

«Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. Тому що погодні умови – це ключовий фактор. Засобам потрібна візуальна прив'язка до цілі, тобто потрібно бачити банальну ціль. Це мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами чи ПЗРК. Це дрони-перехоплювачі, їм потрібна візуальна прив'язка. І авіація теж має мати прив'язку. Таким чином, це все ускладнюється, коли є хмари і гроза», – сказав він.

За словами Ігната, погода буває різна в регіонах, тому там працювати значно важче. «І тому на сьогодні гарантувати, що все буде збито, неможливо. Ні на Близькому Сході, ні тут. Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО», – пояснив речник.

Як зазначив представник Повітряних сил, захистити таке велике місто, як Київ, надзвичайно складно ще й через технічні особливості західних зенітних систем. «Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють», – додав він.

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

 Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

Раніше Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

До слова, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Читайте також:

Теги: Юрій Ігнат Повітряні сили ЗСУ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 24 травня РФ завдала масованого удару по Києву
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
Сьогодні, 15:01
Для розбору та вивезення конструкцій пошкоджених будівель застосовується важка інженерна, а також роботизована техніка
Атака на Київ 24 травня: названо терміни закінчення робіт на завалах у столиці
Сьогодні, 14:51
Поліція Києва спіймала серійного мародера
У Києві поліція затримала мародера, який грабував понівечені обстрілом квартири
Вчора, 14:23
Приміщення Паспортного сервісу після нічного обстрілу не придатне для роботи
Нічна атака на Київ: біля метро «Харківська» зруйновано центр видачі паспортів
14 травня, 10:47
Рятувальники дістали з-лід завалів багатоповерхівки у Києві тіло загиблої людини. 14 травня 2026 року
У столиці рятувальники дістали з-під завалів тіло другої жертви обстрілу (фото, відео)
14 травня, 09:44
Ігнат зауважив, що планується нова масована атака Росії
Повітряні сили попередили про підготовку РФ до масованого удару
13 травня, 07:23
Рятувальники ліквідували займання Джерело: https://censor.net/ua/p4002825
На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт
12 травня, 18:23
Мешканка зруйнованого будинку в Одесі Тамара зі своїм улюбленцем
В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху: історія порятунку (фото)
30 квiтня, 09:43
У Шевченківському райоеі ворожий дрон пошкодив фасад недобудови
Пожежа на кладовищі та удар по недобудові: фото наслідків атаки на Київ
28 квiтня, 15:19

Події в Україні

Новий масований обстріл України. Повітряні сили оцінили готовність ППО
Новий масований обстріл України. Повітряні сили оцінили готовність ППО
Зеленський нагородив військовослужбовців Держспецзв’язку
Зеленський нагородив військовослужбовців Держспецзв’язку
​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів
​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів
Пара військових заручилась просто неба посеред териконів на Донеччині (фото)
Пара військових заручилась просто неба посеред териконів на Донеччині (фото)
Поліція Хмельниччини отримала нового очільника
Поліція Хмельниччини отримала нового очільника
Волинь готується до кругової оборони та можливої евакуації у разі вторгнення ворога
Волинь готується до кругової оборони та можливої евакуації у разі вторгнення ворога

Новини

«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua