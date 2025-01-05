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Між загарбниками на Запоріжжі почастішали випадки етнічних конфліктів: доходить до бійки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Між загарбниками на Запоріжжі почастішали випадки етнічних конфліктів: доходить до бійки
У 70-му мотострілецькому полку фіксуються регулярні випадки словесних образ, що ґрунтуються на національній приналежності
фото з відкритих джерел

На окупованій частині Запоріжжя все частіше відбуваються протистояння між росіянами та представниками кавказьких народів

Партизани на тимчасово окупованих територіях Запорізької області повідомляють про етнічні конфлікти між росіянами та кавказцями, які прийшли захоплювати території України. Про це повідомила АТЕШ у Telegram.

«У 70-му мотострілецькому полку, який діє у Запорізькій області, спостерігаються серйозні етнічні конфлікти між військовослужбовцями. Основне протистояння відбувається між росіянами та представниками кавказьких народів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що у підрозділі фіксуються регулярні випадки словесних образ, що ґрунтуються на національній приналежності, а також фізичні розправи.

Водночас в полку є безліч антипутінських солдатів, які протидіють своєму командуванню. Ці військовослужбовці організовують диверсії в тилу, ушкоджуючи техніку у місцях дислокації підрозділу.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Аналітики ISW повідомили, що останніми тижнями російські війська використовували менше бронетехніки під час нападів на найбільш активних ділянках лінії фронту, зокрема на курахівському напрямку. Ймовірно, щоб зберегти цю техніку, оскільки радянські запаси скорочуються.

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Теги: окупанти росія ЗСУ фронт війна Запоріжжя конфлікт

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