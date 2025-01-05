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Атака дронів на РФ та пожежа в психоневрологічному інтернаті: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на РФ та пожежа в психоневрологічному інтернаті: головне за ніч
Причина займання в інтернаті встановлюється
фото: ДСНС Харківщини

Під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині постраждали шестеро осіб

Окупанти застосовують нову тактику для штурмів на курахівському напрямку, дрони атакували РФ та ліквідували пропагандиста, а на Харківщині горів психоневрологічний інтернат. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 січня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Останніми тижнями російські війська використовували менше бронетехніки під час нападів на найбільш активних ділянках лінії фронту, ймовірно, щоб зберегти цю техніку, оскільки радянські запаси скорочуються.

Зокрема російські сили використовують менше бронетехніки та проводять менше механізованих ударів на курахівському напрямку після значних втрат техніки в жовтні та листопаді 2024 року. Там окупанти використовують для штурмів переважно піхоту, а бронетехніку застосовують лише для її вогневої підтримки.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Атака дронів на РФ

У ніч на 5 січня дрони атакували населені пункти в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово Ростовської області РФ. За даними російських телеграм-каналів, під ударом міг бути військовий аеродром «Міллерово». Варто зазначити, що у грудні 2024 року цей об'єкт уже атакували українські дрони. Це летовище ворог використовує для запуску «Шахедів» та базування фронтової авіації. 

Також губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков заявив про атаку на область

Загалом міноборони РФ звітувало про нібито збиті за ніч понад 60 БПЛА над чотирма регіонами. Зокрема 37 БпЛА нібито було знищено над територією Ростовської області, 20 – над Брянською областю, два – над Воронезькою, один – над Білгородською та один – над Орловською.

Атака БпЛА на пропагандистів

Російське державне агентство «РИА Новости» заявило, що внаслідок удару українського дрона по автомобілю на трасі Донецьк-Горлівка вбито позаштатного кореспондента «Известий» Олександра Мартем'янова, поранено ще п’ятьох представників російських ЗМІ.

Серед поранених – кореспонденти «РИА Новости» Максим Романенко і Михайло Кевхієв. Агентство зазначило, що його кореспонденти перебувають у задовільному стані.

Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Харківщині

Пожежа сталася 4 січня о 21:44 у двоповерховому  корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне. Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання – 2 кв. м.

Під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині постраждали шестеро осіб. З яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще п'ятеро – отруїлися чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Причина займання встановлюється.

Невідомі дрони над Данією

Над портом Кеге у Данії були помічені приблизно 20 невідомих безпілотників.

Повідомлення про дрони над портом правоохоронці отримали близько 22:30 у п'ятницю ввечері. Очевидець розповів, що бачив до 20 великих безпілотників, які літали навколо гавані. Після прибуття на місце події патрульні побачили чотири безпілотники. Останні дрони були помічені близько 1:16 ночі, коли вони на великій швидкості зникли над морем.

Інцидент розслідують на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки в Європі, пов'язаного з російськими гібридними атаками і війною РФ в Україні.

Проводиться розслідування.

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Теги: фронт війна ЗСУ окупанти

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