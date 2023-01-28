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Україна очікує отримати два батальйони винищувачів – речник Повітряних сил

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна очікує отримати два батальйони винищувачів – речник Повітряних сил
Винищувачі F-16 найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність
фото з відкритих джерел

Пріоритетом для України є американські винищувачі F-16

Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі у рамках першого подібного пакету допомоги. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у коментарі іспанському виданню El Pais.

Ігнат пояснив, що мова йде про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

За його словами, пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Речник Повітряних сил зазначив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Ігнат вважає, що потрібно не менше ніж півроку на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

Нагадаємо, раніше Ігнат повідомив, що винищувачі F-16 найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність, а Україна вже почала готувати аеродромну інфраструктуру для таких літаків.

Як повідомлялось, днями компанія Lockheed Martin, яка є виробником винищувачів F-16, заявила про готовність задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати літаки в Україну. 

Теги: літак навчання Україна винищувач

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