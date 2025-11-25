Українські посадовці цілодобово працюють зі США над мирним планом – Зеленський

Українська переговорна група продовжує роботу над текстом документа, який був напрацьований у Женеві

Українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, з пунктів документа, який вдалося напрацювати під час переговорів у Женеві, можуть бути розвинуті домовленості.

«Сьогодні також працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві. Принципи цього документа можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості. І це наш спільний інтерес – щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом Трампом, багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше», – каже він.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Президент: Важкий і довгий сьогоднішній день. Від ночі – доповіді військових, МВС, доповіді з регіонів по нашій протидії російському удару та по нашому відновленню. Масований був удар, особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити… pic.twitter.com/xyvik3ev1W — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 25, 2025

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. Водночас Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.