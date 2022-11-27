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Стало відомо, скільки систем ППО Iris-T варто очікувати від Німеччини

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки систем ППО Iris-T варто очікувати від Німеччини
Олаф Шольц обіцяв передати Україні три системи Iris-T
фото з відкритих джерел

Україна очікує на подальшу поглиблену співпрацю з Німеччиною щодо постачання систем протиповітряної оборони

Україна розраховує на подальшу співпрацю з Німеччиною щодо постачання систем ППО Iris-T після того, як наші захисники отримають три установки, обіцяні канцлером ФРН Олафом Шольцем. Таку заяву зробив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Якщо вже і канцлер про це говорить (про постачання Iris-T – «Главком»), то є певні сигнали, що воно буде. І не тільки три установки. Ми очікуємо і на подальшу поглиблену співпрацю, щоб батареї, які будуть як окремі підрозділи існувати, щоб ними наситити ті загрозливі та стратегічні напрями», – підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Також космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

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Теги: війна Україна Німеччина зброя

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