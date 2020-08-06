Україна перевірить склади з небезпечними матеріалами після трагедії у Бейруті



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Зеленський дав доручення Шмигаю організувати перевірки зберігання та поводження з вибухонебезпечними речовинами у всій країні

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю організувати перевірку в країні зберігання і поводження з небезпечними матеріалами. Про це повідомила пресслужба президента

Зазначається, що президент дав доручення уряду оцінити стан поводження з небезпечними та вогнегасними речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, відходами, добривами, які можуть загрожувати людям та навколишньому середовищу після потужних вибухів складів з аміачною селітрою в Бейруті.

Президент також наголошує, що потрібно ухвалити правові акти, які допоможуть запобігти виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Як повідомлялося, 6 серпня пресслужба Миколаївського морського порту тако повідомила, що приблизно рік у них зберігалося 3200 тонн аміачної селітри, але наразі її вивезли. Аміачну селітру використовують як добрива, а також як складову вибухівок.

Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Наразі відомо, що кількість жертв вибуху зросла до 135 осіб.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд. Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану.