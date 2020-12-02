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    Події в Україні

    Україна планує підписати безвіз із Коста-Рикою, – МЗС

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    <p>Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва між двома країнами у галузі фармацевтики</p> - Україна планує підписати безвіз із Коста-Рикою, – МЗС

    Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва між двома країнами у галузі фармацевтики

    Також українська сторона планує співпрацю та в інших напрямках

    Україна зацікавлена у якнайшвидшому укладанні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рикою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

    Як повідомляється, під час політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Республіки Коста-Рика на рівні директорів профільних департаментів, сторони обговорили кроки з подальшої активізації двосторонньої співпраці в політичній, торговельній та економічній сферах.

    «Українська сторона висловила сподівання на якомога скоріше укладення двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян», – повідомили в МЗС.

    Директор Третього територіального департаменту МЗС України Ігор Прокопчук поінформував про зацікавленість України в будівництві та модернізації гідроелектростанцій на території Коста-Рики.

    Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва між двома країнами у галузі фармацевтики.

    Нагадаємо, що Україна підписала безвіз з карибською острівною державою.

    Нещодавно Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз.

    Крім того, Україна та Алжир підпишуть угоду про безвіз.

    До слова, глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС.

    Теги: МЗС ЄС Індонезія Україна
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