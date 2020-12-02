Україна планує підписати безвіз із Коста-Рикою, – МЗС

Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва між двома країнами у галузі фармацевтики

Також українська сторона планує співпрацю та в інших напрямках

Україна зацікавлена у якнайшвидшому укладанні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рикою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Як повідомляється, під час політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Республіки Коста-Рика на рівні директорів профільних департаментів, сторони обговорили кроки з подальшої активізації двосторонньої співпраці в політичній, торговельній та економічній сферах.

«Українська сторона висловила сподівання на якомога скоріше укладення двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян», – повідомили в МЗС.

Директор Третього територіального департаменту МЗС України Ігор Прокопчук поінформував про зацікавленість України в будівництві та модернізації гідроелектростанцій на території Коста-Рики.

Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва між двома країнами у галузі фармацевтики.

Нагадаємо, що Україна підписала безвіз з карибською острівною державою.

Нещодавно Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз.

Крім того, Україна та Алжир підпишуть угоду про безвіз.

До слова, глава МЗС України прокоментував можливе скасування безвізу з ЄС.