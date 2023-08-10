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Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кім Чен Ин закликав своїх генералів готуватися до війни
Кім Чен Ин
фото: Wikimedia Commons

Диктатор хоче збільшити виробництво ракетних двигунів та артилерійських засобів

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до можливої війни. Диктатор відправив у відставку старшого генерала збройних сил КНДР. Про це повідомило Reuters.

Як зазначається, на сьомому розширеному засіданні 8-го Центрального військового комітету Трудової партії Північної Кореї Кім Чен Ин відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла. На його місце призначено генерала Рі Йон Гіля.

За даними видання, після того, як диктатор відвідав збройові заводи, він закликав готуватися до можливої війни. Зокрема, він хоче збільшити виробництво зброї, а саме ракетних двигунів та артилерійських засобів. Кім Чен Ин також закликав до проведення військових навчань.

Нагадаємо, влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги» показала новітні військові та розвідувальні безпілотники та міжконтинентальні балістичні ракети. 

Раніше повідомлялося, що 22 липня Північна Корея здійснила випробувальні пуски крилатих ракет. За три дні до цього КНДР запустила в Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

До слова, Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії. 

Теги: війна Північна Корея Кім Чен Ин

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