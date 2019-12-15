Трюдо: майже третина Канади до 2030 року перетвориться на заповідник



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До 2030 року території з природоохоронним статусом мають сягнути 30% площі Канади

План уряду «має ґрунтуватися на науці, знанні корінних народів та враховувати місцеві погляди»

Канада має намір протягом наступних 10 років суттєво збільшити площу свого природно-заповідного фонду - до 30% території країни.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єрміністром Канади Джастіном Трюдо очільнику міністерства довкілля та кліматичних змін Джонатану Вілкінсону, повідомляє «Укрінформ».

«Вам належить працювати з міністром рибальства, океанів і берегової охорони над втіленням амбітного плану захисту 25% сухопутної території та 25% морів Канади до 2025 року», - йдеться у документі.

При цьому зазначається, що до 2030 року території з природоохоронним статусом мають сягнути 30% площі країни.

За словами Трюдо, цей план «має ґрунтуватися на науці, знанні корінних народів та враховувати місцеві погляди».

Окрім цього, міністрові довкілля доручено «встановлювати п’ятирічні юридично зобов’язальні цілі стосовно викидів, які ґрунтуватимуться на рекомендаціях експертів та консультаціях із громадянами».

«На міжнародних форумах слід також схиляти інші держави до встановлення мети у 30% природоохоронних територій до 2030», - наголосив глава уряду Канади.

До слова, кліматичний саміт ООН в Мадриді завершується скандалом, оскільки найбільші світові економіки не беруть на себе зобов'язання, закріплені в Паризькій угоді.

Нагадаємо, раніше у Мадриді відбувся багатотисячний «Марш за клімат».

Як відомо, лідери країн ЄС, які зустрілися у четвер у Брюсселі для проведення Європейського саміту, підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.