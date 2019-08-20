Україна посилила радіаційний моніторинг після вибуху в Росії



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До режиму підвищеної частоти вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Одеської областей

Результати радіометричних вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності після вибуху ракети у Росії під Северодвінськом.

Про це пресслужба відомства інформає на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що до режиму підвищеної частоти вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, а після проведення додаткового прогнозування 12 серпня - Одеської області.

«Результати радіометричних вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін через надзвичайну ситуацію, що виникла в акваторії Білого моря поблизу населеного пункту Ньонокса Архангельської області (Російська Федерація)», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ДСНС заявили, що за прогнозними даними радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охоплювати територію її східних та південно-східних областей.

Нагадаємо, 8 серпня у Росії вибухнуло спецобладнання з «ядерною батарейкою». У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули під час випробування «нового спецвиробу».

Як повідомлялося, у Росії дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети з «ядерною батарейкою».