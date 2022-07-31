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У Мелітополі стався вибух на аеродромі

Володимир Миленко
Сьогодні, 13:12 glavcom.ua
У Мелітополі стався вибух на аеродромі
У Мелітополі на аеродромі пролунав вибух, після чого над летовищем здійнялася хмара диму
фото: Telegram-канал «Ріа-Мелітополь»

Місцеві жителі підтвердили факт удару по базі рашистів

У Мелітополі сьогодні, 31 липня, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

За інформацією видання, яку підтвердили мешканці захопленого міста, вибух стався на аеродромі Мелітополя, де рашистські окупанти облаштували собі базу.

Після вибуху люди спостерігали у небі над аеродромом хмару диму.

Місцеві жителі раніше повідомляли, що через деякий час після попереднього удару по мелітопольському аеродрому окупанти почали відновлювати злітно-посадкову смугу, аби використовувати її для власних літаків. Імовірно, саме туди і був спрямований удар Збройних сил України.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, завдали більше 30 ударів.

В окупованому Мелітополі було завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базувалися окупанти.

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Теги: вибух окупанти війна Запорізька область окупація

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