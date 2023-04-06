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Україна повернула ще одну дитину, депортовану в Росію (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна повернула ще одну дитину, депортовану в Росію (фото)
Артема разом із іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області окупанти вивезли до РФ
фото: Telegram / Дмитро Лубінець

Російські загарбники вивезли хлопця на територію РФ, звідти до Криму, а згодом – до окупованого Скадовська на Херсонщині

Україна повернула хлопця, якого окупанти незаконно депортували з тимчасово окупованої території Херсонщини в Росію. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«На початку року до мене звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом із іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до РФ», – написав омбудсмен.

Бабуся хлопця розповіла, що як тільки їй стало відомо, що вихованців Олешківського будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, щоб забрати онука. Однак Артема разом із іншими вихованцями на той час уже перемістили на територію Росії, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом – до окупованого Скадовська на Херсонщині.

Лубінець додав, що адміністрація закладу, у якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину.

«За моїм зверненням до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів з метою захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю було призначено піклувальником над онуком та вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію», – зазначив посадовець. 

Нагадаємо, що 5 квітня країни-члени ООН зробили спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей на територію Росії.

Як повідомлялося, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

До слова, наприкінця 2022 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія за час повномасштабної війни проти України незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

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Теги: окупанти дитина депортація росія

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