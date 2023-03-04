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Україна повернула тіла ще 17 полеглих військових

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 17 полеглих військових
фото: Depositphotos

Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1 426 захисників України

За сприяння Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України у співпраці із силовими структурами 3 березня вдалося повернути додому тіла 17 загиблих захисників України. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції», –  зазначається в повідомленні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, що 16 лютого внаслідок великого обміну з російського полону вдалося повернути 100 наших воїнів та одного цивільного.

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими.

До слова, завершилася 373-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: росія ЗСУ війна

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