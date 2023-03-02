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У Росії немає ресурсів для нападу на Молдову – Речан

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Росії немає ресурсів для нападу на Молдову – Речан
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
фото з відкритих джерел

Молдова має достатньо потенціалу, щоб упоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що РФ не вторгнеться в його країну, адже не спроможна одночасно вести бої на двох фронтах і їй не вистачить на це ресурсів. Про це повідомляє NewsMaker.

За словами прем’єра, Росія не нападе на Молдову, оскільки вона занадто далеко, до того ж країни розділяє Україна.

«У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що РФ не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності», – переконаний Речан.

Він зауважив, що Росія веде гібридну та інформаційну війну, використовуючи пропаганду, дезінформацію та просуваючи провоєнні наративи. Водночас посадовець упевнений, що Кремлю не досягти успіху.

Крім того, молдовський прем'єр нагадав, що його країну також значною мірою захищає система протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, учора представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито отримала небезпечні радіоактивні речовини та готує провокацію з використанням «брудної бомби» в Придністров’ї. Молдова заперечує звинувачення Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля невизнаного Придністров'я з використанням радіоактивних речовин.  

Теги: росія Молдова Україна війна

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