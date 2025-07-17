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Україна повернула тіла тисячі загиблих військовослужбовців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна повернула тіла тисячі загиблих військовослужбовців
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла загиблих воїнів вдалося повернути у межах Стамбульських домовленостей

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначає координаційний штаб, за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України. Правоохоронні органи проведені всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Україна повернула тіла тисячі загиблих військовослужбовців фото 1
Україна повернула тіла тисячі загиблих військовослужбовців фото 2

Нагадаємо, українська сторона, дотримуючись гуманітарних принципів, повернула Російській Федерації тіла військовослужбовців РФ, які були виявлені під час нещодавніх процедур репатріації загиблих. Під час репатріації тіл українські експерти виявили два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони збройних сил Російської Федерації.

Як повідомлялося, російська сторона підкидає тіла своїх громадян під час обміну загиблими. Серед переданих тіл знаходять навіть тих, хто мав при собі російські паспорти.

До слова, під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія передає в межах репатріації, нерідко трапляються випадки, коли в одному мішку знаходять останки кількох різних людей

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Теги: обмін репарації

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