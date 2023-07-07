Звільнений із полону військовий цілує рідну землю: зворушливе фото

Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя та «Азовсталі», а також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків

Учора, 6 липня, Україна повернула з російського полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та двох цивільних – дітей, які не бачили маму півтора року. Один із захисників упав долілиць, аби поцілували рідну землю. Зворушливе фото опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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фото: Андрій Єрмак / Telegram

Очільник Банкової зауважив, що Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя та «Азовсталі», а також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Серед тих, хто повернувся з полону є і поранені воїни.

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Нагадаємо, Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі».

До слова, додому повернулося двоє дітей, яких окупанти примусово вивезли в Росію. 10-річна Варвара та 6-річний Ренат півтора року не бачили маму. Вона – бойовий медик, яку було звільнено із полону країни-агресорки у жовтні минулого року – повернення незаконно вивезених діток з Росії: зворушлива зустріч із мамою (відео).