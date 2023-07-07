Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Звільнений із полону військовий цілує рідну землю: зворушливе фото

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Звільнений із полону військовий цілує рідну землю: зворушливе фото
Загалом вдалося визволити 45 українців
фото: Андрій Єрмак / Telegram

Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя та «Азовсталі», а також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків

Учора, 6 липня, Україна повернула з російського полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та двох цивільних – дітей, які не бачили маму півтора року. Один із захисників упав долілиць, аби поцілували рідну землю. Зворушливе фото опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Звільнений із полону військовий цілує рідну землю: зворушливе фото фото 1
фото: Андрій Єрмак / Telegram

Очільник Банкової зауважив, що Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя та «Азовсталі», а також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Серед тих, хто повернувся з полону є і поранені воїни.

Нагадаємо, Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі».

До слова, додому повернулося двоє дітей, яких окупанти примусово вивезли в Росію. 10-річна Варвара та 6-річний Ренат півтора року не бачили маму. Вона – бойовий медик, яку було звільнено із полону країни-агресорки у жовтні минулого року – повернення незаконно вивезених діток з Росії: зворушлива зустріч із мамою (відео).

Читайте також: Обмін полоненими: СБУ показала щемливе відео
Теги: полон військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Є інформація про встановлення «зубів дракона» на Перекопському напрямку
Міноборони розкрило плани окупантів у Криму
9 червня, 15:08
Захист українського кордону: ЗСУ повідомили, які заходи проводять на півночі країни
Захист українського кордону: ЗСУ повідомили, які заходи проводять на півночі країни
16 червня, 14:02
Командир полку Калиновського звернувся до білорусів
«Чекайте на наш сигнал»: полк Калиновського звернувся до білорусів
24 червня, 17:55
Москва готується до оборони
Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний
24 червня, 18:52
З Білорусі в Росію повернулися п'ять порожніх літаків
З Білорусі до РФ повернулися п'ять військово-транспортних літаків
26 червня, 04:45
Сили оборони захопили в полон російського загарбника під Бахмутом
ЗСУ взяли в полон окупанта під Бахмутом (відео)
29 червня, 00:22
Закон передбачає скасування права на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
Мобілізація чоловіків, які мають родичів із інвалідністю: роз'яснення ініціаторів законопроєкту
30 червня, 11:49
На популярних напрямках квитки на потяги «Укрзалізниці» закінчуються вже за тиждень до поїздки
Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою
2 липня, 15:07
Поранені військові отримуватимуть 20100 грн замість 700 грн
Виплати військовим по-новому: скільки отримуватимуть поранені захисники
3 липня, 06:33

Суспільство

Звільнений із полону військовий цілує рідну землю: зворушливе фото
Звільнений із полону військовий цілує рідну землю: зворушливе фото
Ситуація критична. Журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа
Ситуація критична. Журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Шияна, який пішов на фронт у 19 років
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Шияна, який пішов на фронт у 19 років
Загроза теракту на ЗАЕС: МОЗ повідомило, яких правил слід дотримуватись при аварії
Загроза теракту на ЗАЕС: МОЗ повідомило, яких правил слід дотримуватись при аварії
На Говерлі через влучання блискавки загинули двоє людей
На Говерлі через влучання блискавки загинули двоє людей
Росія під час обстрілу Львова знищила квартиру журналістів 24 каналу
Росія під час обстрілу Львова знищила квартиру журналістів 24 каналу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
55K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
11K
«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням
7357
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6834
Мер Сум: Поки наші наступають на півдні, ворог може вдарити з півночі
5747
Нова небезпека на Запорізькій АЕС. «Енергоатом» б’є на сполох

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту