Звільнений із полону військовий цілує рідну землю: зворушливе фото
Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя та «Азовсталі», а також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків
Учора, 6 липня, Україна повернула з російського полону 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та двох цивільних – дітей, які не бачили маму півтора року. Один із захисників упав долілиць, аби поцілували рідну землю. Зворушливе фото опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Очільник Банкової зауважив, що Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя та «Азовсталі», а також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків. Серед тих, хто повернувся з полону є і поранені воїни.
Нагадаємо, Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі».
До слова, додому повернулося двоє дітей, яких окупанти примусово вивезли в Росію. 10-річна Варвара та 6-річний Ренат півтора року не бачили маму. Вона – бойовий медик, яку було звільнено із полону країни-агресорки у жовтні минулого року – повернення незаконно вивезених діток з Росії: зворушлива зустріч із мамою (відео).
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