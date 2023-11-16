Україна принципово змінила ситуацію у Чорному морі – Зеленський (відео)
Глава держави: «Усім варто приділяти більше уваги тому, що Україні вдалося в Чорному морі»
Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам неба, які щоночі й щодня на бойовому чергуванні. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
«Тільки «Шахедів» за ніч на сьогодні вдалося збити 16. Дякую всім льотчикам та інженерам Повітряних сил України, усім нашим зенітникам і воїнам мобільних вогневих груп. Щоразу, коли в них є результат, це результат для всієї держави. Це порятунок для наших людей, для наших міст, для української інфраструктури. Звичайно, дякую й усім у світі, хто допомагає. Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою», – сказав він.
Глава держави зазначив, що можливості української ППО збільшуються.
«Друге за сьогодні. Це День радіо, телебачення та звʼязку. День особливий. Який поєднує і творчі професії, і багато технічної, організаційної роботи. Поєднує тих, хто в кадрі й за кадром. Хто в ефірі й без кого жоден ефір неможливий. Я вітаю працівників і працівниць усієї галузі з цим днем і щиро дякую за те, що жодного дня повномасштабної війни Україна не залишалась без інформації. І зв’язок – навіть коли окупанти його порушували – завжди відновлювався. Під обстрілами та в деокупованих районах, в усіх містах і громадах завжди є ті, хто працює заради поінформованості українців, заради звʼязку для наших людей, заради того, щоб світ знав і розумів Україну й те, чого ми прагнемо», – додав президент.
Крім того, глава держави провів кілька зустрічей із медійниками. – «Онлайн зустрівся з журналістами, редакторами, продюсерами – загалом із працівниками каналів, які забезпечують роботу інформаційного марафону «Єдині новини». Це дуже важливий елемент нашої незламності та нашої єдності. Подякував за цю роботу, за енергію й зусилля, що спрямовані в інтересах усього суспільства – поінформованості людей і захисту від російської дезінформації. І також зустрівся – вже офлайн, особисто – із журналістами, які працюють для провідних закордонних медіа, інформаційних агенцій, англомовних українських видань та радіо. Це була тривала й дуже продуктивна, цікава розмова».
Сьогодні Україну відвідав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Це його перший робочий візит на цій посаді.
«Цими днями відбувся й важливий міжнародний захід парламентського рівня – Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва. Саміт в Україні. Я вдячний Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку за організацію саміту. Звернувся до його учасників. І вважаю, що нам усім варто приділяти більше уваги тому, що Україні вдалося в Чорному морі. Наша держава принципово змінила ситуацію в Чорному морі – Росія втратила контроль. Та й загалом втратила надію зберегти для себе Чорне море саме як плацдарм для агресії проти інших народів. Зробимо все, щоб посилити цей результат», – звершив очільник України.
Нагадаємо, триває 631-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 62 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 31 авіаційний ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.
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