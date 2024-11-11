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Україна розібрала Курахівську ТЕС на запчастини для ремонту інших об'єктів – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна розібрала Курахівську ТЕС на запчастини для ремонту інших об'єктів – WSJ
Курахівська ТЕС належала холдингу ДТЕК
фото з відкритих джерел

Станом на квітень 2024 року збитки від обстрілів Курахівської ТЕС оцінювали майже у мільярд гривень

Курахівська ТЕС на Донеччині припинила не лише роботу, але й існування. Її було розібрано для відновлення зруйнованих теплоелектростанцій, які розташовані далеко від зони бойових дій. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Курахівська ТЕС належала холдингу ДТЕК, який контролює майже всю теплову генерацію в Україні. Навесні 2024 року росіяни зруйнували майже всю українську теплогенерацію, куди входили як державні ТЕС, так і приватні.

Тривалий час росіяни обстрілювали Курахівську ТЕС з артилерії. Станом на квітень 2024 року збитки від обстрілів Курахівської ТЕС оцінювали майже у мільярд гривень. Але остаточно її вирішили розібрати після того, як окупанти підірвали міст, яким на станцію завозили вугілля. Відновити міст було неможливо, тож ТЕС, яка працювала десятиліттями, вирішили розібрати.

Зазначається, що ДТЕК шукав запчастини на виведених з експлуатації електростанціях по всій Європі. Але навіть партнерам, які мали запчастини радянських часів, знадобилися місяці, щоб подолати бюрократію. Крім того, таке обладнання важке у транспортуванні. Про те, що Курахівська ТЕС буде розібрана, співробітникам ще навесні повідомив її керівник Анатолій Боричевський. Він також керував операцією з демонтажу.

За словами Боричевського, обладнання вагою в сотні тонн довелося перевозити автотранспортом, оскільки єдине залізничне сполучення до заводу було зруйновано. Трансформатори були настільки важкими, що вони зламали гідравлічні штовхачі, які використовувалися для їх переміщення.

Один кран був занадто слабким, щоб підняти деякі частини обладнання, тому працівники використовували відразу два, причому товсті мотузки часто «рвались, як нитка». Під час завантаження частини обладнання на вантажівки тріскали шини й підвіска автомобілів. Робітники зміцнювали мости, щоб вони не прогиналися.

Загалом на Курахівській ТЕС працювала тисяча працівників. Демонтоване обладнання допомогло відновити зруйновані ТЕС холдингу ДТЕК на 60%. Попри ці зусилля й імпорт електроенергії з Європи, Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Україні може бракувати електроенергії, необхідної для найхолодніших зимових днів. Нестача може становити шість гігаватів або приблизно третину прогнозованого пікового попиту.

Як відомо, за вказівкою «Укренерго» у деяких областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відключення застосовано як превентивний захід у звʼязку із загрозою російського ракетного удару.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: Донеччина ДТЕК енергетика ТЕС електроенергія

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