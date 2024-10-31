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Росія збирається заборонити майнінг криптовалют через проблеми з електрикою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія збирається заборонити майнінг криптовалют через проблеми з електрикою
Росія на державному рівні найближчим часом заборонить майнінг у деяких регіонах
фото з відкритих джерел

За словами посадовця російського Міненерго, деякі регіони РФ відчувають значний дефіцит електроенергії

Влада Російської Федерації хоче заборони у деяких регіонах майнінг криптовалюти на державному рівні через проблеми з електроенергією. Про це заявив заступник голови Міненерго РФ Євген Грабчак, повідомляє The Moscow Times.

«Якщо ми говоримо, що предтечею цифровізації є майнінг, то майнінг у нас найближчим часом у деяких регіонах буде вже на державному рівні заборонено. Будь-який», – каже він.

За словами російського чиновника, це пов'язано з дефіцитом електроенергії в деяких регіонах. Як приклад таких зон він навів Далекий Схід, південний захід Сибіру і південь Росії.

«Там ми не можемо великі потужності нікому дати в перспективі до 2030 року», – зазначив Грабчак.

Майнінг (від англійського слова mining – видобуток корисних копалин) – це процес створення нових одиниць криптовалюти шляхом розв'язування складних математичних задач. Цей процес є основою для функціонування більшості криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum та інші. Майнінг забезпечує безпеку та стабільність блокчейнів, на яких засновані ці криптовалюти.

Нагадаємо, Російській Федерації доведеться додатково підвищити податки, щоби фінансувати війну проти України, оскільки оголошених заходів буде недостатньо. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін визнав, що санкції спричиняють проблеми економіці РФ.

Раніше Російська Федерація дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам в експериментальному правовому режимі розраховуватися криптовалютою за товари з Китаю.

До слова, зростання економіки Росії під час війни досягло свого піка. Наступного року аналітики прогнозують державі-агресорці різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво

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Теги: криптовалюта електроенергія росія

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