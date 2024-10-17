Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Результати вражаючі». Нардеп назвав галузь, яка під час війни впоралась з викликами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Результати вражаючі». Нардеп назвав галузь, яка під час війни впоралась з викликами
Міненерго, державні і приватні енергокомпанії виконали «домашнє завдання» зі збереження енергосистеми – депутат Кучеренко
ілюстративне фото: Depositphotos

Українські енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах – депутат

Енергетичний сектор України показує вражаючі результати, незважаючи на численні виклики та руйнування. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 

За його словами, енергетики зробили величезну роботу з відновлення пошкоджених об'єктів та стабілізації енергосистеми.

«Виходячи з того, якими були руйнації, пошкодження саме в енергетиці: теплової генерації, ТЕС, «Укргідроенерго», сонячні електростанції постраждали, мережі постраждали – енергетики зробили свою справу. Тому вони своє «домашнє завдання» дійсно виконали і тут до міністерства по суті нема претензій», – зазначив Кучеренко.

Депутат особливо підкреслив синергію між державними та приватними компаніями у подоланні кризових ситуацій.

«У цьому плані попрацювали як працівники енергетики державних компаній, так і приватних. Тут у нас синергія така відбулася. Це дуже і дуже непогано», – наголосив він.

Кучеренко також закликав громадян довіряти офіційній інформації від посадовців.

«Закликаю всіх слухати лише офіційну інформацію від посадовців, а не маніпулятивні заяви так званих експертів, які я бачу свідомо хочуть своїми емоційними заявами інколи навіть посіяти паніку», – підкреслив депутат.

Він також підтримав позицію міністра енергетики.

«В мене немає якихось претензій до позиції міністра і якогось підґрунтя, щоб не довіряти, хоча можу сказати, я прискіпливо відстежую події і міністерства і уряду. Ми знаходимося в опозиції, але в професійному плані хочу сказати, що я погоджуюсь з позицією міністра», – підсумував Кучеренко.

Читайте також:

Теги: депутат Укргідроенерго Олексій Кучеренко електроенергія інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховна Рада працює над питанням демобілізації, але простого рішення не існує
Законопроєкт про демобілізацію: нардеп насторожив заявою
12 жовтня, 18:58
Комітет Верховної Ради хоче зробити новий законопроєкт, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних чоловіків до 25 років
Стало відомо, коли Рада розгляне заборону мобілізації чоловіків до 25 років
8 жовтня, 18:17
За словами Ігнатьєва, встановлена регулятором верхня межа ціни на електроенергію в Україні нижча за оптові ціни на європейському ринку в нічні години
Експерт назвав причину ймовірних нічних перебоїв електропостачання
6 жовтня, 20:33
Не використовувати створену інфраструктуру транзиту енергоносіїв – це нерозумно, вважає Фіцо
Фіцо розповів, із яким проханням звернеться до України
5 жовтня, 20:35
Народний депутат Артем Дмитрук втік з України до Лондона наприкінці серпня
Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні
3 жовтня, 21:37
️До участі в тендерах не допускаються компанії, власниками яких є громадяни Росії, Білорусі та Ірану
Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
3 жовтня, 15:55
Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив, який захист купувався на Prozorro для української електрогенерації, хто отримав контракти і скільки грошей на це пішло
Росія готує удар по українських АЕС. Як готується «Енергоатом»? Війна і гроші
1 жовтня, 10:30
«Гарпок» має проблеми щодо доведення боргу «Укренерго
«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн
30 вересня, 18:00
Наслідки нічної атаки 23 вересня по Запоріжжю
Повторний удар по Запоріжжю: є загиблі, поранені (оновлено)
24 вересня, 00:36

Економіка

«Результати вражаючі». Нардеп назвав галузь, яка під час війни впоралась з викликами
«Результати вражаючі». Нардеп назвав галузь, яка під час війни впоралась з викликами
«Йдуть на більшу зарплату». Керівник НАЗК нарікає на шалений відтік кадрів
«Йдуть на більшу зарплату». Керівник НАЗК нарікає на шалений відтік кадрів
Поставляли військовим зіпсовану їжу? Держоператор тилу розірвав угоду з постачальником
Поставляли військовим зіпсовану їжу? Держоператор тилу розірвав угоду з постачальником
«Велике атомне будівництво». Ремонт старого крану на ХАЕС коштуватиме чверть мільярда
«Велике атомне будівництво». Ремонт старого крану на ХАЕС коштуватиме чверть мільярда
Криптовалюта може стати законним засобом платежу? Нацбанк зробив заяву
Криптовалюта може стати законним засобом платежу? Нацбанк зробив заяву
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
24K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
16K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
9927
Україна воює з трьома країнами – президент

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua