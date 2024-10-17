«Результати вражаючі». Нардеп назвав галузь, яка під час війни впоралась з викликами

Українські енергетики демонструють високий професіоналізм у складних умовах – депутат

Енергетичний сектор України показує вражаючі результати, незважаючи на численні виклики та руйнування. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, енергетики зробили величезну роботу з відновлення пошкоджених об'єктів та стабілізації енергосистеми.

«Виходячи з того, якими були руйнації, пошкодження саме в енергетиці: теплової генерації, ТЕС, «Укргідроенерго», сонячні електростанції постраждали, мережі постраждали – енергетики зробили свою справу. Тому вони своє «домашнє завдання» дійсно виконали і тут до міністерства по суті нема претензій», – зазначив Кучеренко.

Депутат особливо підкреслив синергію між державними та приватними компаніями у подоланні кризових ситуацій.

«У цьому плані попрацювали як працівники енергетики державних компаній, так і приватних. Тут у нас синергія така відбулася. Це дуже і дуже непогано», – наголосив він.

Кучеренко також закликав громадян довіряти офіційній інформації від посадовців.

«Закликаю всіх слухати лише офіційну інформацію від посадовців, а не маніпулятивні заяви так званих експертів, які я бачу свідомо хочуть своїми емоційними заявами інколи навіть посіяти паніку», – підкреслив депутат.

Він також підтримав позицію міністра енергетики.

«В мене немає якихось претензій до позиції міністра і якогось підґрунтя, щоб не довіряти, хоча можу сказати, я прискіпливо відстежую події і міністерства і уряду. Ми знаходимося в опозиції, але в професійному плані хочу сказати, що я погоджуюсь з позицією міністра», – підсумував Кучеренко.